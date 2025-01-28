Конфіскований у росіянина Гінера PINbank передали Мінвідновлення

Кабінет міністрів передав Міністерству розвитку громад та територій повноваження з управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі Першого інвестиційного банку (PINbank).

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Йдеться про контрольну частку в розмірі 88,89% акцій фінустанови, яка була стягнута за рішенням Вищого антикорупційного суду від 27 лютого 2023 року.

Нагадаємо, що власник конфіскованого банку росіянин Євгеній Гінер, який також також є президентом футбольного клубу "ЦСКА" (Москва), оскаржував це рішення, але Апеляційна палата ВАКС його скаргу відхилила. У січні 2024 року банк було передано Фонду державного майна.

Міноритарними власниками Першого інвестбанку залишаються Олег Колесник (7,49%), Неля Костенко (1,25%), Микола Погрібняк та Андрій Гаркуша (по 0,94%), а також громадянин Узбекистану Джохонгір Юлдашев (0,49%).

Банк було створено ще у 1997 році. Згідно щоквартальної звітності перед Національним банком України, від часу конфіскації держави банк стабільно має 11 відділень. У кращі роки, однак, він, як і інші фінустанови, був представленим значно ширше, зокрема на початок 2008 та початок 2009 років мав 49 підрозділів (хоча не входив тоді навіть до 50-ки найбільших за цим показником).

Зазначимо, що 22 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачало накладення 13 видів санкцій строком на десять років на 256 осіб, серед яких був і Гінер.

Втім, застосування такого виду санкції як звернення активів в дохід держави, яке було передбачено в законі про санкції у травні 2022 року, потребувало саме судового рішення за позовом Міністерства юстиції.

Справа проти Гінера

Нагадаємо також, що у серпні 2023 року Гінеру було повідомлено про підозру у вчиненні дій з метою зміни меж України, які призвели до тяжких наслідків, за попередньою змовою групою осіб (частина 5 статті 27, частина 3 статті 110 Кримінального кодексу).

Повідомлялося, що у 2019 році фігурант через підконтрольну йому компанію забезпечив будівництво Балаĸлавської та Таврійської ТЕС на території окупованого Росією Криму. Ці електростанції були приєднані до електричних мереж РФ, що трактувалося слідством як нанесення шкоди енергетичній безпеці України.

Також було встановлено, що у 2022 році Гінер як власник управляючої компанії АТ "Конструкторське бюро автоматичних ліній імені Кошкіна" (Московська область) надав вказівку здійснювати постачання патронів для різних видів стрілецької зброї до військових формувань РФ.