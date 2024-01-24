Під контроль держави перейшов PINbank, який належав росіянину Євгену Гінеру

Новим власником Першого інвестиційного банку (PINbank), який належав російському бізнесменові Євгену Гінеру, став Фонд державного майна України. Йому перейшов пакет акцій банку у розмірі 88,89%.

Про це повідомляється на сайті PINbank.

"Станом на 17.01.2024 власником 20 444 834 простих іменних акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (що становить 88,890583% статутного капіталу банку) є держава Україна", - йдеться у повідомленні.

У фінустанові додали, що розпочинається новий етап в діяльності банку.

"Розуміємо всю відповідальність у забезпеченні високого рівня обслуговування клієнтів. Продовжуємо дотримуватись вимог законодавства та нормативних актів. Докладаємо всіх зусиль до підвищення ефективності діяльності банку", - підкреслили у пресслужбі PINbank.

Хто такий Євгеній Гінер

Євген Гінер – російський бізнесмен, уродженець Харкова, президент російського футбольного клубу ЦСКА.

З жовтня 2022 року Гінер перебуває під санкціями України.

У серпні 2023 року Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру Гінеру у причетності до фінансування російської збройної агресії проти України. За версією спецслужби, Гінер входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії, а також володіє АТ «Конструкторське бюро автоматичних ліній імені Кошкіна», яке з початку вторгнення забезпечує патронами армію РФ.

Гінер через пов’язаних осіб на території України був одним із бенефіціарів групи компаній VS Energy International Ukraine та володіє корпоративними правами ПрАТ "Кіровоградобленерго", ПрАТ "Рівнеобленерго", АТ "Чернівціобленерго", АТ "Житомиробленерго", АТ "Херсонобленерго" та АТ "ЕК Севастопольенерго", а також володів готелями, металургійними заводами та торговельними центрами.

ВАКС конфіскував PINbank у Гінера

Наприкінці лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України конфіскував на користь держави мажоритарний пакет акцій PINbank. Гінер подавав апеляцію на це рішення, але її було відхилено.

Як повідомили в НБУ, PINbank не є системно важливим, а отже може бути ліквідований без негативних наслідків для держави. Майно банку, за словами, першої заступниці голови регулятора Катерини Рожкової, можна продати, а кошти зарахувати на користь держави, і це буде оптимальним шляхом.

"У разі створення на його основі ще одного державного банку, який, до речі, не буде у вертикалі Мінфіну, ми бачимо суттєві ризики. Я не очікую, що цей банк буде здатен відповідати всім вимогам", - заявила Рожкова.