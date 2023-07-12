"Кожен має займатися своїм": В НБУ пояснили, чому виступають проти перетворення "Укрпошти" на банк

Національний банк України не має наміру надавати банківську ліцензію "Укрпошті" через низку причин. Про це розповіла в інтерв'ю "Економічній правді" перша заступниця голови регулятора Катерина Рожкова.

"Позиція регулятора не змінилася з 2015 року. По-перше, ми вважаємо, що кожен має займатися своєю справою, зокрема "Укрпошта". По-друге, частка держави в банківському секторі вже перевищує 50%. Її збільшення суперечить здоровому глузду. Крім цього, це абсолютно суперечить зобов’язанням та домовленостям з міжнародними партнерами, для них це "червона лінія", - зазначила вона.

По-третє, Рожкова вказала, що банківська діяльність "достатньо дорога", оскільки підтримання капіталу, відповідність інфраструктури більш високим вимогам та автоматизація потребує багато грошей, і витрачати ці гроші на ще один банк, таким чином, муситиме держава. Крім того, на думку представниці НБУ, загалом "не зовсім зрозуміло, навіщо його створювати".

"Намагання "Укрпошти" стати банком не припиняються з 2015 року. Коли я вперше зустріла Ігоря Смілянського, він сказав, що "Укрпошта" не може бути прибутковою, бо банки створюють їй конкуренцію. Я з цією тезою категорично не погоджуюся", - підкреслила вона.

Рожкова нагадала, що завдяки ухваленню закону "Про платіжні послуги" платіжні системи "стають мінібанками", оскільки отримали можливість відкривати рахунки, надавати споживчі кредити та проводити розрахунки.

"Якби "Укрпошта" відповідала всім вимогам технічно і з точки зору внутрішніх процедур, то вона могла б робити все це без банківської ліцензії", - наголосила перша заступниця голови НБУ.

Вона накадала, що НБУ "працював" з "Укрпоштою", яка запросила дозволу на купівлю Альпарі Банку, але зазначила, що ця угода не відбулася через зауваження, які мав регулятор.

"Останнім часом "Укрпошта" ніяких нових документів не подавала, тому що, говорімо відверто, зараз мова може йти лише про PINbank, акції якого стягнуті на користь держави", - сказала Рожкова.

Посадовиця нагадала, що PINbank не є системно важливим, а отже може бути ліквідований без негативних наслідків для держави. Майно банку, за її словами, можна продати, а кошти зарахувати на користь держави, і це буде оптимальним шляхом.

"У разі створення на його основі ще одного державного банку, який, до речі, не буде у вертикалі Мінфіну, ми бачимо суттєві ризики. Я не очікую, що цей банк буде здатен відповідати всім вимогам, а зважаючи на структуру, власність та обсяги "Укрпошти", це може дуже серйозно похитнути фінансову стабільність", - заявила Рожкова.

Вона підкреслила, що свою "незмінну" позицію щодо помилковості такої ідеї НБУ довів до Кабінету міністрів, а також вона розглядалася на засіданні Ради фінансової стабільності.

Нагадаємо також, що "Укрпошта" після того, як угода щодо Альпарі Банку зірвалася, а банк "Січ" було визнано неплатоспроможним, цікавилася можливістю забрати активи останнього собі. Але зрештою ані вона, ані інші можливі претенденти конкретних пропозицій на інвестконкурс Фонду гарантування вкладів так і не подали, і банк у жовтні 2022 року вирішили ліквідувати.