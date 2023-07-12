"Каждый должен заниматься своим": В НБУ объяснили, почему выступают против превращения "Укрпочты" в банк

Национальный банк Украины не намерен предоставлять банковскую лицензию "Укрпочте" по ряду причин. Об этом рассказала в интервью "Экономической правде" первый заместитель главы регулятора Екатерина Рожкова.

"Позиция регулятора не изменилась с 2015 года. Во-первых, мы считаем, что каждый должен заниматься своим делом, в частности "Укрпочта". Во-вторых, доля государства в банковском секторе уже превышает 50%. Ее увеличение противоречит здравому смыслу. Кроме того, это абсолютно противоречит обязательствам и договоренностям с международными партнерами, для них это "красная линия", - отметила она.

В-третьих, Рожкова указала, что банковская деятельность "достаточно дорога", поскольку поддержание капитала, соответствие инфраструктуры более высоким требованиям и автоматизация требует много денег, и тратить эти деньги на еще один банк, таким образом, должно будет государство. Кроме того, по мнению представительницы НБУ, и в целом-то "не совсем понятно, зачем его создавать".

"Попытки "Укрпочты" стать банком не прекращаются с 2015 года. Когда я впервые встретила Игоря Смелянского, он сказал, что "Укрпочта" не может быть прибыльной, потому что банки создают ей конкуренцию. Я с этим тезисом категорически не соглашаюсь", - подчеркнула она.

Рожкова напомнила, что благодаря принятию закона "О платежных услугах" платежные системы "становятся мини-банками", поскольку получили возможность открывать счета, предоставлять потребительские кредиты и производить расчеты.

"Если бы "Укрпочта" отвечала всем требованиям технически и с точки зрения внутренних процедур, она могла бы делать все это без банковской лицензии", - подчеркнула первый замглавы НБУ.

Она напомнила, что НБУ "работал" с "Укрпочтой", которая запрашивала разрешение на покупку Альпари Банка, но отметила, что эта сделка не состоялась из-за замечаний, которые были у регулятора.

"В последнее время "Укрпочта" никаких новых документов не подавала, потому что, говорим откровенно, сейчас речь может идти только о PINbank, акции которого взысканы в пользу государства", - сказала Рожкова.

Чиновница напомнила, что PINbank не является системно важным, а стало быть, может быть ликвидирован без негативных последствий для государства. Имущество банка, по ее словам, можно продать, а средства отнести в пользу государства, и это будет оптимальным путем.

"В случае создания на его основе еще одного государственного банка, который, кстати, не будет в вертикали Минфина, мы видим существенные риски. Я не ожидаю, что этот банк будет способен отвечать всем требованиям, а учитывая структуру, собственность и объемы" "Укрпочты", это может очень серьезно подкосить финансовую стабильность", - заявила Рожкова.

Она подчеркнула, что свою "неизменную" позицию по поводу ошибочности такой идеи НБУ довел до Кабинета министров, а также она рассматривалась на заседании Совета финансовой стабильности.

Напомним также, что "Укрпочта" после того, как сделка по Альпари Банку сорвалась, а банк "Сич" был признан неплатежеспособным, интересовалась возможностью забрать активы последнего себе. Однако в итоге ни она, ни другие возможные претенденты конкретных предложений на инвестконкурс Фонда гарантирования вкладов так и не подали, и банк в октябре 2022 года решили ликвидировать.