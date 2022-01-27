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"Укрпочта" покупает 17 тысяч банковских терминалов и анонсирует выпуск собственной карты
"Укрпочта" объявила тендер на закупку 17 тысяч банковских терминалов для установки в отдаленных селах страны, где никогда не было оказывались такие услуги. Об этом заявил генеральный директор национального почтового оператора Игорь Смелянский.
Генеральный директор национального почтового оператора Украины давно хочет преобразовать возглавляемою им компанию в "почтовый" банк.
Как известно, когда осенью 2017 года "Укрпочта" впервые озвучила инициативу покупки банка, НБУвыступил решительно против. "Позиция Нацбанка остается неизменной: доля государства в банковской системе должна уменьшаться. Поэтому НБУ не поддерживает создание новых госбанков или приобретение банков госкомпаниями", — заявили тогда в регуляторе.
Но в середине мая 2021 года "Укрпочта" объявила тендер по отбору оценщика банка. И вот в ноябре 2021 года компания договорилась о покупке Альпари банка за 260 млн грн. Приобретение финансового учреждения должно значительно увеличить доходы оператора. Альпари банк был основан в 2012 году. Его наблюдательный совет возглавляет бывший президент Украины Виктор Ющенко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
О необходимости выпуска "Укрпочтой" платежных карт Смилянский заявил еще в 2016 года. Она сказал, что нужно ввести понятие почтовых счетов, которые являются альтернативой банковским. По его словам, для реализации своего плана "Укрпочта" хочет воспользоваться услугами национальной платежной системы "Простир".