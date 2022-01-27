"Укрпочта" покупает 17 тысяч банковских терминалов и анонсирует выпуск собственной карты

"Укрпочта" объявила тендер на закупку 17 тысяч банковских терминалов для установки в отдаленных селах страны, где никогда не было оказывались такие услуги. Об этом заявил генеральный директор национального почтового оператора Игорь Смелянский.

"И мы очень надеемся, что ответ на вопрос: куда мне деть вашу карту (с "ковидной" 1000, пенсией или зарплатой) в селе больше не будет стоять на повестке дня в нашей стране. И конечно, это будут карты Укрпочта Банка", — написал Смелянский.

Генеральный директор национального почтового оператора Украины давно хочет преобразовать возглавляемою им компанию в "почтовый" банк.

Как известно, когда осенью 2017 года "Укрпочта" впервые озвучила инициативу покупки банка, НБУвыступил решительно против. "Позиция Нацбанка остается неизменной: доля государства в банковской системе должна уменьшаться. Поэтому НБУ не поддерживает создание новых госбанков или приобретение банков госкомпаниями", — заявили тогда в регуляторе.

Но в середине мая 2021 года "Укрпочта" объявила тендер по отбору оценщика банка. И вот в ноябре 2021 года компания договорилась о покупке Альпари банка за 260 млн грн. Приобретение финансового учреждения должно значительно увеличить доходы оператора. Альпари банк был основан в 2012 году. Его наблюдательный совет возглавляет бывший президент Украины Виктор Ющенко.

О необходимости выпуска "Укрпочтой" платежных карт Смилянский заявил еще в 2016 года. Она сказал, что нужно ввести понятие почтовых счетов, которые являются альтернативой банковским. По его словам, для реализации своего плана "Укрпочта" хочет воспользоваться услугами национальной платежной системы "Простир".