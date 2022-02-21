"Укрпочта" запустила денежные переводы по номеру телефона для клиентов Visa

"Укрпочта" запустила переводы по телефону для клиентов, пользующихся платежными картами Visa.

Таким образом "Укрпочта" присоединилась к глобальному сервису Visa Alias платежной системы Visa, передает "Интерфакс-Украина".

В "Укрпочте" отмечают, что для проведения перевода клиенту больше не нужно иметь карточные реквизиты получателя, а всего лишь достаточно назвать его номер телефона при условии, что карточный счет получателя привязан к указанному номеру телефона.

Как заявили в пресс-службе почтового оператора, данные о привязке телефонного номера к счету или его отсутствии будут отображаться при совершении самого платежа на сайте компании.

В компании отмечают, что преимущество этого способа оплаты кроме простоты в повышенной безопасности, поскольку карточные реквизиты получателя не разглашаются.

При этом деньги можно перевести как в почтовом отделении, так и на сайте "Укрпочты".

"Финансовые услуги — одно из ключевых направлений для "Укрпочты", которое мы планируем расширять, чтобы у всех украинцев был равный доступ к финансовым сервисам", – заявил директор департамента финансового бизнеса "Укрпочты" Олег Кляпко.

На сегодняшний день в среднем клиенты "Укрпочты" в день совершают более 50 тысяч карточных операций. Максимальная сумма одного перевода по одной карточке отправителя — 14 999 грн с учетом комиссии.

Максимальная сумма всех переводов по одной карте отправителя за сутки — 65 тысяч грн.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины получил от “Укрпочты” пакет документов о желании приобрести Альпари банк.

Перед этим "Укрпочта" договорилась о покупке Альпари банка за 260 млн грн.