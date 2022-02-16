"Укрпочта банк": зачем Украине еще один госбанк и получится ли у Игоря Смелянского создать новый Kaspi?

Сейчас на столе в НБУ лежит пакет документов от "Укрпочты" на покупку Альпари банка ради лицензии. На это госпредприятие планирует потратить 260 млн грн (около $10 млн). Еще есть тендер на 290 млн на закупку 17 тысяч банковских терминалов. Затраты на создание банка глава "Укрпочты" Игорь Смелянский оценивает в 0,5 - 1,5 млрд гривен "на протяжении определенного времени", но видит свой рынок как минимум в 3 миллионах сельских бабушек и дедушек, которые доверяют "Укрпочте" свои деньги. Впрочем, планы гораздо шире, и Смелянский даже сравнивает будущее предприятие с казахским Kaspi.

Но это дорого и сложно, плюс может влететь в деньги налогоплательщиков, оппонирует финансовый эксперт, сотрудник НБУ в 2015-2019 годах Евгений Дубогрыз, так почему бы не переложить эту работу на один из государственных банков?

Почему не "Ощадбанк"? — спросил Евгений Дубогрыз в колонке для "НВ. Бизнес".

Игорь Смелянский достаточно резко отреагировал в Facebook, а затем, по словам Дубогрыза, позвонил Тимофей Милованов и предложил провести публичные дебаты в Киевской школе экономики. Рассказываем, чем они закончились.

"Я понимаю, чем возьму". Аргументы Игоря Смелянского

Игорь Смелянский, СЕО "Укрпочта". Фото: Киевская школа экономики

Основной плюс "Укрпочта банка" — это его инклюзивность. Разъясним с помощью цифр, которые привел Игорь Смелянский. Банкоматы присутствуют в Украине в 4,3% населенных пунктов — таких 1286. Банковские отделения — в 3,9% населенных пунктов (их 1184).

В то же время в этой же географической плоскости находятся населенные пункты с населением меньше 5 тысяч человек, таких 29 тысяч и там проживают около 13 миллионов украинцев, которые, по данным "Укрпочты", не используют карты. Среди них — 3,5 млн пенсионеров.

"Укрпочта" по закону должна быть везде и охватывать 100% населения, чем и занимается, оказывая в том числе энквайринговые услуги и перевозя в месяц 12 млрд грн пенсий. В Киеве, к примеру, доля оплат коммунальных услуг, которые проходят через почтового оператора, достигает 25-27%.

Но даже с ней пока количество POS-терминалов на 1000 жителей в Украине 10. Тот же показатель в Турции, с которой Украина подписала зону свободной торговли — 31. В США — 44.

Интернет, к сожалению, тоже не везде дотянулся, а почтальон может принять оплату картой в таких местах, после чего терминал сгрузит все в общую базу, как только появится связь.

Игорь Смелянский сравнивает Украину с Угандой по уровню цифровых услуг, при этом напоминает: "Укрпочта" и так должна оцифровать страну до конца года, несмотря на отсутствие мобильной связи.

Так почему бы не подключить сюда банк? Собственный банк, который позволит проводить операции быстро и поможет охватить людей из сел, у которых нет карт.

Тем более, что, по словам Смелянского, как раз у почтальонов есть шанс найти общий язык с теми самыми "бабушками", которые могут не доверять традиционным банкам. В качестве примера он привел запись "на тетрадь", которая до сих пор практикуется в некоторых селах: речь идет о том, что люди покупают какую-то вещь у почтальона в долг, а отдают со следующего денежного поступления.

"Когда я говорю про бабушку, это не слова. Я знаю что сказать ей, чтобы она открыла карту: коммуналка, подписка, лекарства — по карте, без комиссии. Я понимаю, что нелегко, но понимаю, чем возьму, — говорит глава "Укрпочты".

Еще один момент — стоимость услуг для сельских жителей снизится, поскольку уйдут комиссии. Количество людей в селе уменьшается, а пенсии доставлять нужно.

Как пример Смелянский приводит доставку лекарств на отделениие "Укрпочты", которую тестировал президент Зеленский. Тогда женщина заплатила за лекарство 90 грн, что дешевле чем в аптеке, но отдала еще 15 грн комиссии, чего бы не произошло с картой "Укрпочты".

"Банк для нас — это механизм, и даже выход в ноль — победа", — говорит глава "Укрпочты".

Основным же бизнесом Смелянский видит ритейл. "Конфеты, цветы, гречка, лекарства, — перечисляет он. — В городе все бодаются (службы доставки — Delo.ua), и там есть за кого, а вот 15 миллионов человек, и они — не клиенты. Для нас это возможность привлечь их через банкинг".

В качестве примера приводит казахский Kaspi и американский Amazon. На эту нишу в Украине замахивается Смелянский, обещая сделать упор именно на IT-составляющую, и, в случае успеха, сэкономить госбюджету 10 млрд грн. "Банк "Укрпочты" должен стать номером три в стране за 3-4 года, — подчеркивает он, отвечая на вопрос о критериях успешности проекта.

Регуляторов при этом не боится: сейчас "Укрпочта" работает под наблюдением НБУ, финмониторинга, Мининфраструктуры, НКРСИ, АМК и собственного набсовета.

Так ради чего отдавать другому банку базу клиентов, которая в два раза больше базы любого коммерческого банка? Особенно учитывая, что "Укрпочта" не может сократить свою сеть по закону.

Еще один госбанк. Аргументы Евгения Дубогрыза

Евгений Дубогрыз, банковский эксперт. Фото: Киевская школа экономики

Дорого, нерентабельно, регулировано, говорит банковский эксперт. И тоже приводит цифры: маржа в банковском секторе достигает 6,2%, что ненамного выше рентабельности "Укрпочты". Рынок очень зарегулирован, придется проходить стресс-тестирование и доказывать профпригодность сотрудников (которых придется обучать).

"Я видел около 20 разных бизнес-планов банков и в итоге затраты оказывались в 1,8 — 1,9 раз выше, чем были запланированы, а речь шла о профессиональных банкирах", — говорит Дубогрыз, уточняя при этом, что доходы как раз удавалось планировать более точно.

Если смотреть на ситуацию с точки зрения налогоплательщика, а не "Укрпочты", которая видит возможность заработка, госкомпания создает государственный банк. Который в дальнейшем может потребовать докапитализации.

Но в Украине уже есть четыре госбанка -- "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк", которые вроде как планируются к приватизации — в том числе и согласно меморандуму с МВФ, в котором Владимир Зеленский пообещал сократить долю государства в банковском секторе, что даже начало получаться. И тут — новый игрок. За деньги налогоплательщиков.

К тому же, создание банка может помешать "Укрпочте" выйти на IPO. При этом эксперт предлагает два варианта решения вопроса.

Первый — все же воспользоваться услугами госбанка, которому не придется тратить сейчас средства (около 1,5 млрд грн) на полное выстраивание банковской инфраструктуры и переквалификацию почтальонов в банковских клерков. К тому же, у банков есть возможность перекрыть операционные риски. И, если проще, банки умеют зарабатывать на том, что они являются банками.

Второй — обратить внимание на другие варианты, поскольку необязательно быть именно банком, чтобы оказывать финансовые услуги населению. Речь идет о кредитном союзе или чем-то подобном, что не требует банковской лицензии и покупки ради нее "Альпари". Здесь, впрочем, Смелянский парировал, что не хочет, чтобы его обвиняли в заработке на бабушках и потому не планирует создавать подобные учреждения.

Рисков много

Как уже было указано выше, стороны по итогу остались при своих аргументах. Самая большая внешняя преграда для создания "Укрпочта банка" — это как раз меморандум с МВФ. Нужно будет либо быстро продавать существующий уже госбанк, либо придержать идею по созданию еще одного госбанка до того времени, когда удастся это сделать.

Либо — и тут возникает дерево вариантов — от "выполнить это требование в будущем" до "учиться жить без западной помощи" (что, конечно, вряд ли произойдет, но мало ли).

Внутренних преград также немало: банк должен уметь грамотно распоряжаться деньгами вкладчиков. "Укрпочта" демонстрирует действительно неплохой менеджмент в своем сегменте, но хватит ли этого на новом рынке?

Кроме того, впереди множество нормативных процедур, каждая из которых повлечет за собой затраты. Затраты, затраты, затраты, и все это за деньги госбюджета, то есть, наши. С другой стороны, другие госбанки точно так же время от времени приходится докапитализовывать и на это потратили значительные средства. Так что тут один-один.

Аргументы Смелянского — это хорошая заявка на новый рынок, ритейл в сельской местности, передвижные магазины. Что, в принципе, может сработать.

"Любая здравая бизнес-идея может быть реализована, если для ее реализации собрать классную команду. Тема ритейловой интеграции банка и маркетплейса хорошо реализована Kaspi, у "Укрпочты" есть ещё и компетенция доставки. Я бы точно попробовал идти в этом направлении. Что касается рисков — их много. Команду, которая может реализовать такой план, нужно создавать годами. Просто хорошими высокооплачиваемыми менеджерами и руководителями проектов тут не обойтись. Есть ли такая команда с подходящей компетенцией в "Укрпочте" я не знаю", — оценил идею в комментарии Delo.ua бывший председатель правления "ПриватБанка" Александр Дубилет.

По его словам, модель, которую предлагает Игорь Смелянский, вполне себя оправдывает. "Гибкое управление точкой получения прибыли, когда можно продать товар по лучшей цене, а прибыль получить на кредитовании, или наоборот, предоставить беспроцентный кредит клиенту, но заложить прибыль в цену товара — это здорово. Плюс в такой модели, что можно сделать бесшовным процесс покупки, получение кредита (рассрочки) и доставки товара", — подчеркивает Дубилет, оценив при этом затраты на реализацию подобного проекта в "сотни миллионов долларов", куда войдут и IT-решения, и затраты на маркетинг, и капитал банка.

Главное теперь, чтобы государство выбрало именно этот банк в качестве пенсионного (что скорее всего и произойдет в случае, если НБУ одобрит покупку "Альпари").

В любом случае, решение по созданию нового госбанка будут принимать в Офисе президента, что породило слухи (почти на уровне бреда), что именно "Укрпочта банк" может стать оператором экономического паспорта украинца (программы Зеленского по выплате украинцам сотен тысяч грн на образование при достижении 18-летия), ради которого повышаются все рентные ставки в стране.

Что может кредитовать такой банк, тоже хороший вопрос. И самое главное: что станет с "Укрпочта банком" в случае ухода Игоря Смелянского?