Недовольство МВФ или конфликт с Банковой из-за учетной ставки. Почему снова заговорили об отставке главы НБУ Кирилла Шевченко

В СМИ начала появляться информация, что главу Нацбанка Кирилла Шевченко хотят отправить в отставку. Среди причин — конфликт ОП с Шевченко из-за фигуры Андрея Пышного и "неудобной" учетной ставки. Но судя по всему, главным катализатором событий выступают иностранные кредиторы, прежде всего МВФ.

Оснований для досрочного увольнения руководителя Нацбанка может быть три: по собственному желанию, по состоянию здоровья или если он изрядно испортит деловую репутацию. Об этом говорится в законе о Нацбанке. Проще говоря, если конфликт действительно существует, то в ОП могут либо заставить Шевченко написать заявление, либо в чем-то обвинить, "взломав" уголовное дело.

Однако источники Delo.ua в НБУ склонны считать, что основная причина кроется в отношениях главы Нацбанка с Международным валютным фондом, которого фигура Шевченко не удовлетворяет. В самом же ОП к главе НБУ относятся благосклонно, но вынуждены идти на уступки.

Учетная ставка или Ощадбанк

Одной из причин активизации разговоров об отставке главы НБУ стало то, что в последние дни главным камнем преткновения между Зеленским и Шевченко стало изменение регулятором учетной ставки с учетом роста инфляции до 10%. В окружении президента вроде были против, а Шевченко как руководитель независимого регулятора, не посоветовавшись с окружением президента, самовольно принял решение. Но наши источники в НБУ утверждают, что это не так.

"Если бы в Офисе президента Шевченко назвали желаемую ставку, он, хоть и с некоторым сопротивлением, но согласился бы. Зеленского Шевченко устраивает. Все остальное — басни", — убеждены наши источники в Нацбанке.

Второй повод для увольнения главы НБУ, которую называют в СМИ, — это вроде бы конфликт между главой ОП Андреем Ермаком и Шевченко вокруг фигуры Андрея Пышного, бывшего руководителя государственного Ощадбанка. Вроде бы Ермак хочет видеть главой Ощада Пышного, но Шевченко выступает против этого. Тем более с 2020-го по итогам конкурса эту должность получил Сергей Наумов.

"Если бы Зеленский сказал, что хочет видеть в Ощаде Пышного, то Шевченко согласился бы, хоть и тоже нехотя. Да, это правда, что между руководством НБУ и Офисом президента есть конфликт по Ощаду. Но это не тот конфликт, который бы пошатнул кресло под Шевченко", — подчеркнули наши источники в НБУ.

Сам же Андрей Пышный это отрицает. "Я не буду комментировать слухи", — заявил Delo.ua Пышный, посоветовав обратиться за пояснениями к СМИ, распространяющим эту информацию.

Одна из главных причин — закон от МВФ

Наши инсайдеры в Нацбанке добавляют, что, как показывает ситуация с главой НБУ, неформальное влияние Ермака часто преувеличивают.

"Уже полгода ходят слухи, что Ермак добивается увольнения Шевченко. Пожалуй, это уже четвертый случай, когда Шевченко "отправляют в отставку". Трудно сказать, чем это закончится. Главный камень преткновения между Офисом президента и руководством НБУ кроется в так называемом законе от МВФ о НБУ", — считают наши источники.

Проще говоря, именно из-за закона №1587-IX, автором которого формально выступал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, Шевченко хотел избавиться от своего первого заместителя Екатерины Рожковой — единственного в правлении НБУ человека, занимающего там ключевую должность, будучи в свое время членом команды экс-главы Якова Смолия.

Шевченко пытался ее уволить из-за правок в законодательство, упраздняющих должность первого замглавы НБУ. Хотя формально автором документа был Гетманцев и два народных депутата, писался он за стенами Нацбанка.

Сама Екатерина Рожкова в беседе с Delo.ua решила не обсуждать эту ситуацию и отметила, что "слухи не комментирует". А на вопрос о том, насколько загвоздка с Пышным является ключевой в конфликте ОП и Шевченко, ответила, что вообще впервые слышит об этой проблеме.

"Руководство НБУ хотело уволить Рожкову хитро, попытавшись упразднить должность первого заместителя председателя регулятора. Рожкова оперативно сообщила обо всем МВФ, и представители фонда позвонили самому Зеленскому с требованием разъяснений. Президент развел руками, ведь для него это было сюрпризом", — объяснили наши инсайдеры в НБУ.

Кадровые чистки — еще одна причина возмущения МВФ

МВФ заинтересован в стабильности работы регулятора, а значит, с осторожностью реагирует на кадровые перестановки в нем. Хотя в последнее время громких ротаций мы не замечаем, именно с таких перестановок Шевченко начал свою работу. Руководители департаментов НБУ уходили в отставку один за другим.

Важно то, что прецедент оттока кадров при Шевченко был. Рожкова же держится, поскольку ее контракт закончится только в 2025 году. К ней в МВФ относятся более благосклонно, поскольку она является представителем старой команды, с которой фонд находил общий язык. Так, в январе 2021 года Украину посетила миссия МВФ, но безрезультатно. Шевченко по поводу "достижений" Украины не поверили.

Второй пример касается Всемирного банка. В сентябре прошлого года Украину посетила вице-президент ВБ Анна Бьерд. Но поездку она начала не с Нацбанка, а с интервью агентству "Интерфакс". Затем она посетила Кабмин и лишь потом НБУ. На языке дипломатии это говорит об отсутствии доверия ВБ к регулятору. Руководство НБУ, по ее мнению, не справляется как минимум с приватизацией госбанков.

"Именно с учетом действия того же контракта Шевченко и вынужден искать обходные пути для увольнения Рожковой. МВФ не желает работать с Шевченко. Хотя бы потому, что тот в свое время устроил в регуляторе кадровые чистки, которые представителей фонда не удовлетворяют. В МВФ по этому поводу предъявляют претензии, конечно же, самому Зеленскому", — сообщилиDelo.ua.

Но команду Смолия, в которую входила Екатерина Рожкова, иностранные кредиторы расценивали как более ожидаемую и прозрачную в работе. Поэтому и относятся к Рожковой соответственно, которая, согласно контракту, будет занимать должность еще три года.

"Представители Всемирного банка очень жестко общались с Шевченко, фактически обвинив его в срыве приватизации государственных банков. Тот же переводил ответственность на Кабмин. Если дошло до подобных ультимативных заявлений, думаю, Банковой заявляют свои претензии по отношению к Шевченко более жестко", — говорят в беседе с нами источники в Нацбанке.

Но здесь возникает другая проблема — кадровая. У Зеленского нет "длинной скамьи запасных". Опытных банкиров, которые согласятся занять должность главы регулятора в окружении президента, не хватает. Едва ли не единственный, Андрей Пышный, который состоит в тесных отношениях с главой ОП Ермаком.

Заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса в комментарии Delo.ua подтвердил мнение о том, что "на скамье запасных" в Офисе президента сидит один-единственный Пышный: "Да, я тоже слышал многое о том, что в ОП, в случае ухода Шевченко, желают видеть в кресле главы Нацбанка именно его".