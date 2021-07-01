Масові звільнення в НБУ: чому так сталося і які будуть наслідки для банківського сектору

На банківському ринку України — шокова ситуація. За одну добу з Нацбанку звільнилося все керівництво департаменту ліцензування на чолі з Олександром Бевзом, керівник департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук, начальник управління з департаменту фінансової стабільності Артем Клюка, директор департаменту супроводження кредитів Олег Новаковський.

Загалом, рік під керівництвом Кирила Шевченка — затверджений на посаді голови НБУ Верховною Радою 16 липня 2020 року — був наповнений суттєвими кадровими змінами в НБУ. Тільки керівний склад був замінений приблизно наполовину. І самих кадрових чисток від Кирила Шевченка очікували — бо як то кажуть "кожен створює свою команду під себе". Однак, масові звільнення, які мали місце 30 червня-1 липня 2021 року, як і причини через які ідуть кадри з НБУ не можуть не насторожувати.

Так, причиною свого звільнення директор департаменту ліцензування Олександр Бевз і керівник департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук назвали "відхід регулятора від базових стандартів роботи".

Свій відхід із НБУ начальник управління з департаменту фінансової стабільності Артем Клюка пов’язує із звільненням Віталія Ваврищука. "Чесно кажучи, залишався в НБУ після зміни Правління тільки тому, що в нас з Віталієм була домовленість закінчити деякі проєкти, в першу чергу цьогорічне стрес-тестування. Проте, якщо Віталій піде раніше, не бачу сенсу мені залишатися, адже не впевнений, що реалізація проєкту піде належним чином без його підтримки", — написав він на своїй сторінці в Facebook.

Про те, що НБУ продемонстрував, що начебто забуті "совкові" практики можуть бути відновлені швидше, ніж за рік написав у своєму дописі про звільнення у Facebook директор департаменту супроводження кредитів Олег Новаковський.

У коментарі Delo.ua щодо масових звільнень у НБУ перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила: "Я вважаю, що ситуація дуже сумна та небезпечна. Чи можна щось зробити, щоб її виправити, поки що не знаю".

Зазначимо, ті, хто сьогодні звільняється із НБУ, самі заявляють, що їх відхід загрожує відкатом реформ в банківській сфері і регулюванні небанківського сектора.

"Департамент ліцензування — це самий молодий департамент у НБУ. Один із найбільш оновлених після 2014 року та прогресивних. Цей департамент — це ключик до банківського сектору. Отримавши контроль над ним, можна робити дууууже погані речі. Департамент фінансової стабільності — ключовий у реформі банківського сектору, яку відзначають у світі. Це інтелектуальна міць центробанку", — написав у своєму дописі у Facebook нещодавно звільнений із департаменту комунікацій НБУ Іван Пальчевський. Він також зазначив, що його особисто не дивує, що декому урвався терпець від всього того, що відбувається всередині Нацбанку. "Людей "незгодних із лінією партії" виштовхують. Процедури ламаються. Вибачте, але все банально хериться, що давалося важкою працею", — написав він.

Про те, що подібного одночасного звільнення всього керівництва за такими важливими секторами відповідальності не було ніколи в історії України і аналогів їм немає пише у Facebook і співзасновник "ДемСокири" Антон Швець. "Які це матиме наслідки — не знає поки ніхто, адже департамент ліцензування один із ключових. Це не те, що вони ліцензію видали і потім сидять курять — цей департамент погоджував менеджмент усіх банків, доступ на ринок нових банків і компаній, перевіряв зміни в капіталі і структуру акціонерів, оцінку корпоративного управління та ще багато-багато чого. Тому й департамент один із найбільших у НБУ. Саме в цьому департаменті інформація від нагляду, моніторингу та багато чого іншого перетворювалася у, власне, юридичні наслідки, які голосувало Правління НБУ", — зазначив він.

Дізнатися через діючу прес-службу НБУ позицію інших керівників департаментів і управлінь НБУ Delo.ua не вдалося. На пресбрифінгу про підсумки року регулювання та нагляду за небанківськими фінансовими установами наше запитання до присутніх там спікерів — начальника управління правового забезпечення законодавчих ініціатив юридичного департаменту Ольги Козлової, в. о директора департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ Сергія Савчука, директора департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових установ Ольги Максимчук, начальника управління захисту прав споживачів фінансових послуг Ольги Лабайчук: "Відхід регулятора від базових стандартів роботи назвали причиною свого звільнення Віталій Ваврищук і Олександр Бевз. Яка ситуація зараз у ваших департаментах і чи не плануєте ви також звільнятися?" — модератор заходу також не озвучив.

Зазначимо, пресбрифінг проходив в режимі онлайн і запитання журналісти могли задавати тільки у письмовому вигляді. Озвучували їх очевидно тільки після проходження "цензури". Іще до недавнього часу із тим, щоб задати і отримати відповідь на свої запитання, навіть, якщо вони "не стосуються теми брифінгу", у представників ЗМІ проблем у випадку НБУ не було.

Разом з тим, деякі опитані Delo.ua експерти схиляються до думки, що сьогоднішня ситуація із масовими звільненнями в НБУ — суто внутрішні розборки, які особливого впливу на щось поза стінами самого Нацбанку не матимуть. Так, зокрема, у коментарі Delo.ua голова комітету економістів України Андрій Новак зазначив: "Це суто внутрішній організаційний процес. Звільняється середньоуправлінська ланка — це виконавці і вони не впливають на політику Нацбанку. Наслідків для країни не буде ніяких".