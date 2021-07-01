Из НБУ уходит глава Департамента финансовой стабильности: второй топ-менеджер за сутки

Директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук подал в отставку вслед за руководством Департамента лицензирования.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Сообщил коллегам, что планирую завершить работу в НБУ. Сроки обсужу с новым заместителем главы НБУ — куратором департамента финансовой стабильности", — написал Ваврищук в соцсети.

При этом он добавил, что его собственные наблюдения о состоянии дел в Нацбанке совпадают с соображениями Александра Бевза, который ранее заявил об увольнении из-за отхода регулятора от базовых стандартов работы.

"Полностью разделяю высказанную позицию (Бевза. — Ред.)", — отметил Ваврищук.

Как сообщалось, 30 июня об увольнении из НБУ в полном составе сообщила команда руководителей Департамента лицензирования.

Объясняя причины своего ухода, они заявили: "Продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины".

В частности, увольняющиеся сотрудники НБУ заявили, что для них являются критичными такие вопросы:

— прозрачное принятие и своевременное оформление решений;

— независимая работа коллегиальных органов регулятора, в первую очередь надзорных комитетов;

— невмешательство в надзорные процессы как извне, так и изнутри;

— своевременная и объективная коммуникация регулятора по поводу его решений;

— автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

По мнению тех, кто увольняется, за последнее время Нацбанк далеко отошел от указанных стандартов.

"Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора. […] Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет", — сообщили работники НБУ, заявившие об увольнении.

В свою очередь в Национальном банке заявили, что Департамент лицензирования, руководство которого объявило об уходе, "работает в штатном режиме", а сохранение коллегиального подхода при принятии решений является для центробанка "безусловным приоритетом".

Напомним, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб и Екатерина Рожкова были единственными членами правлениями Нацбанка, сохранившими должности после смены главы НБУ в июле 2020 года. Осенью того же года они оба получили выговор от Совета НБУ. Заявление о недоверии банкирам поддержал и сам глава НБУ Кирилл Шевченко.

При этом в посольстве США и МВФ заявили об обеспокоенности по поводу решения Совета Национального банка Украины (НБУ) о выговоре и недоверии Рожковой и Сологубу.

В свою очередь сами Рожкова и Сологуб назвали историю со своим выговором победой прошлого над будущим.