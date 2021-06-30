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Банки 1 час назад

Из НБУ увольняется все руководство Департамента лицензирования: что стало причиной

Сегодня НБУ якобы далеко отошел от своих стандартов работы

Фото: facebook.com/oleksandr.bevz.9 Фото: facebook.com/oleksandr.bevz.9
Фото: facebook.com/oleksandr.bevz.9

Команда руководителей Департамента лицензирования Национального банка Украины полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за отхода регулятора от стандартов работы.

Об этом директор департамента Александр Бевз сообщил в Facebook.

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В частности, в заявлении говорится, что сейчас продолжение работы департамента в Нацбанке невозможно из-за централизации принятия решений в одних руках и замены коллегиальности директивным принятием решений.

По словам руководителей департамента, регулятор отошел от прозрачного принятия решений, невмешательства в надзорные процессы, своевременной и объективной коммуникации решений и автономии департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

"Мы считаем, что сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора... Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет", — заявил Бевз.

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По его словам, кроме него уволились также:

- заместительница директора Екатерина Жебанова;

- начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко;

- начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль;

- начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы;

- заместительница начальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич;

- главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефаний Дженков.

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Напомним, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб и Екатерина Рожкова были единственными членами правлениями Нацбанка, сохранившими должности после смены главы НБУ в июле 2020 года. Осенью того же года они оба получили выговор от Совета НБУ. Заявление о недоверии банкирам поддержал и сам глава НБУ Кирилл Шевченко.

При этом в посольстве США и МВФ заявили об обеспокоенности по поводу решения Совета Национального банка Украины (НБУ) о выговоре и недоверии Рожковой и Сологубу.

В свою очередь сами Рожкова и Сологуб назвали историю со своим выговором победой прошлого над будущим.

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