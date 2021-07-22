Увольнение Шевченко с поста главы НБУ навредит связям с МВФ и ухудшит экономику — эксперт

Увольнение Кирилла Шевченко с поста главы Национального банка Украины может негативно сказаться на финансовой стабильности в стране и на отношениях с Международным валютным фондом.

К таким выводам пришел глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Выход статьи Financial Times о возможном скором увольнении главы Нацбанка Кирилла Шевченко дал старт целой волне публикаций в украинских СМИ. Однако не стоит слепо верить западным СМИ и их "анонимным источникам" в Офисе президента. Достаточно просто проанализировать работу Шевченко на посту, чтобы понять, что причин для его увольнения просто нет", — рассказал эксперт в своем Facebook.

По словам Быкова, Шевченко в течение сложного периода коронакризиса действовал правильно. Так, Нацбанк смог обеспечить макрофинансовую стабильность, в том числе путем использования инструмента инфляционного таргетирования. По прогнозам, в начале 2022 года показатель инфляции вернется к 5%.

НБУ сохранил политику плавающего курса, при этом удерживая гривну в районе 27 за доллар.

"Именно при Шевченко началась очистка рынка от неблагонадежных игроков. Нацбанк начал регулировать небанковские финансовые учреждения, а это почти 2000 организаций", — заметил Быков.

Он напомнил, что НБУ всё активнее внедряет цифровые банковские услуги и развивает инфраструктуру для популяризации безналичных платежей.

"При этом один из главных упреков к Шевченко — мол, Украина так и не получила транш МВФ — попросту не имеет смысла. Фонд заключает соглашение не с Шевченко, а с Украиной", — подчеркнул политконсультант.

Он предположил, что слухи об отставке Шевченко могут распространять политические силы, получающие выгоду от ухудшения отношений Украины с международными партнерами.

"Именно это и произойдет — FT сама предупреждает в публикации, что увольнение Шевченко негативно отразится на связях с МВФ. Не говоря уже о том, что уход руководителя Нацбанка спустя всего год работы ставит под угрозу стабильность финансовой системы", — констатировал Быков.

Напомним, ранее Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк работает над снижением государственной доли в банковском секторе. По его словам, стратегической целью является снижение доли государства до 25% к 2025 году.