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Банки 1 час назад

Доля проблемной задолженности в банках упала до 35%. Лидеры по объему NPL — госбанки

Большая часть проблемной задолженности (более 50% NPL) приходится на торговлю

Доля проблемной задолженности в банках упала до 35% Доля проблемной задолженности в банках упала до 35%
Доля проблемной задолженности в банках упала до 35%

Согласно данным, которые 19 октября обнародовал Национальный банк Украины, доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе Украины с января по сентябрь 2021 года сократилась на 5 п.п., до 34,99% (по состоянию на 1 января 2021 года было 41%). В абсолютном выражении портфель NPL в период с 1 января по 1 сентября уменьшился на 37 млрд грн, до 393 млрд грн.

"Мы наблюдаем существенное уменьшение доли проблемных кредитов с начала 2021 года. Основной причиной снижения уровня концентрации NPL в банковской системе Украины является рост объема кредитования на 7% (+74 млрд грн с начала года), прежде всего за счет выдачи гривневых кредитов", — комментирует директор департамента инвестиций группы компаний Investohills Сергей Громов.

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За восемь месяцев 2021 года объем гривневых кредитов, выданных нефинансовым корпорациям, заметно вырос — на 15,4%, в годовом измерении — на 12,3%. Также заметно ускорились темпы роста кредитования домохозяйств — до 21,8% с начала года и на 17,2% в годовом измерении. Кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости за январь-август 2021 года выросли на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Традиционно основная часть NPL — это 73% — приходится на государственные банки. А именно: 177 млрд грн проблемной задолженности сконцентрировано в ПриватБанке, 111 млрд грн — в Ощадбанке, Укрэксимбанке и Укргазбанке. Оставшаяся часть NPL, порядка 83 млрд грн, находится в банках с иностранным капиталом, и еще 22 млрд грн — в банках с частным украинским капиталом. В процентном соотношении структура NPL выглядит так: ПриватБанк — 45%, остальные госбанки — 28%, банки с иностранным капиталом — 21%, банки с частным украинским капиталом — 11%. 

Доля проблемных кредитов в совокупном объеме кредитных портфелей государственных банков до сих пор превышает 50%. При этом надо учитывать, что значительная часть NPL была трансформирована в недвижимость (которая осталась на балансах банков и, скорее всего, не приносит доход), а часть кредитов реструктуризирована. То есть ситуация несколько хуже, чем мы видим в банковских балансах.

"Государственные банки не используют рекомендации НБУ, который настаивает на более активном применении на практике постановления Кабинета министров № 281 от 15 апреля 2020 года. Нормы этого документа предусматривают продажу на публичных торгах проблемных долгов, в том числе с дисконтом. К настоящему моменту не продавались  NPL-долги государственных банков ни на Prozorro, ни на OpenMarket. Торги в процедуре банкротства не в счет", — говорит Сергей Громов. 

Большая часть проблемной задолженности (более 50% NPL) приходится на торговлю. Причем 84% кредитов розничной торговли (это около 140 млрд грн) являются проблемными. А NPL сферы торговли более чем вдвое превышает объем проблемной задолженности всех отраслей промышленности. 

Доля NPL в промышленности — 33%. Тем не менее, сумма проблемных кредитов не уменьшается, хотя правительство регулярно делает заявления относительно приоритетности развития промышленного производства в стране. При этом государственные банки, которые активно кредитуют украинских производителей, обладают всем инструментарием по трансформации NPL-кредитов в стандартные путем реструктуризации долгов.

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