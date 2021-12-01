Каждому по $10 тысяч при достижении 18 лет: у Зеленского пояснили его идею экономического паспорта украинца

Дети, у которых будет экономический паспорт украинца и которые будут получать деньги от рентных платежей, на момент достижения 18 лет будут иметь по 10 тысяч долларов.

Об этом в кулуарах Верховной Рады Украины рассказал народный депутат от партии "Слуга народа", глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Нардеп подчеркнул, что программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, которые будут каждый месяц пополняться. По достижении 18 лет граждане Украины смогут использовать эти деньги.

По словам Гетманцева, отчисления будут не только от ренты.

"У нас рождается около 300 тысяч детей в год. Я не исключаю, что отчисления будут не только от ренты, но и от других платежей. К примеру, от приватизации, импортного НДС. Пока мы говорим только о ренте. Рента распределяется между детьми, которые родились и имеют экономический паспорт украинца. Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства. Мы рассчитываем на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Безусловно, в гривне с учетом инфляции", – рассказал Гетманцев.

Такую возможность, по словам Гетманцева, предоставят детям, рожденным с 2019 года.

В свою очередь, советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что до наступления совершеннолетия деньги, которые накопляются на персонифицированном счету детей, будут инвестированы в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), передает "Интерфакс-Украина".

"Президент настаивает на том, чтобы эти деньги были инвестированы в финансовые инструменты с минимальными рисками. Таких инструментов не так много на финансовом рынке, поэтому в основном рассматривается вложение этих средств в ОВГЗ, так как они, например, в настоящее время имеют доходность выше инфляции и минимальные риски", – рассказал Устенко.

При этом, советник Зеленского уточнил, что в дальнейшем круг инвестиционных инструментов может быть расширен, а механизмы управления таким фондом также могут быть изменены.

"Но однозначно, то, что всё будет абсолютно прозрачно и открыто", – подчеркнул он.

Напомним, 1 декабря во время выступления в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил, что деньги за ренту от использования природных ресурсов Украины будут направлены на персональные счета детей.

Он напомнил, что 30 ноября парламент проголосовал за налоговый закон 5600, который увеличивает ренту за использование природных ресурсов Украины.