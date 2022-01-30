"Укрпочта" попросила разрешения у НБУ на покупку Альпари Банка

Национальный банк Украины получил от “Укрпочты” пакет документов о желании приобрести Альпари банк.

Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос Экономической правды.

"Национальный банк Украины получил пакет документов о намерении получения существенного участия АО "Укрпочта" в АО "Альпари Банк", — говорится в ответе регулятора.

Ранее сообщалось, что сумма сделки может составлять 260 млн грн — на 60 млн грн больше минимальных требований к капиталу банка, установленных НБУ.

Документы поступили в Нацбанк. Согласно закону, решение о согласовании или несогласовании соглашения по покупке банка "Укрпочты" НБУ может принять в течение 2 месяцев с даты получения документов.

Как сообщалось, "Укрпочта" договорилась о покупке Альпари банка за 260 млн грн.

Когда "Укрпочта" впервые озвучила инициативу покупки банка, НБУ выступил решительно против.

"Позиция Нацбанка остается неизменной: доля государства в банковской системе должна уменьшаться. Поэтому НБУ не поддерживает создание новых госбанков или приобретение банков госкомпаниями", — заявили тогда в регуляторе.

Отметим, уставный капитал Альпари банка составляет 200 млн. грн. Это самый маленький банк в Украине по активам (244,7 млн грн). Альпари банк был основан в 2012 году. Его наблюдательный совет возглавляет бывший президент Украины Виктор Ющенко.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" объявила тендер на закупку 17 тысяч банковских терминалов для установки в отдаленных селах страны, где никогда не оказывались такие услуги.