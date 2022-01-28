"Укрпочта" покупает новое оборудование "а-ля Амазон" для центров сортировки

Национальный почтовый оператор объявил тендер на покупку систем для автоматической обработки посылок. Об этом генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил в своем Facebook.

"Объявили тендер на приобретение современного оборудования и ІТ-систем для автоматической ("а-ля Амазон") обработки посылок для нашего киевского, львовского, харьковского, днепровского и ивано-франковского сортировочных центров", — написал Смелянский.

По его словам, скорость сортировки будет составлять от 15 до 24 тысяч посылок в час. Национальный почтовый оператор закупает также оборудование для сортировки газет, писем и международных посылок.

"Укрпочта" объявила и тендер на закупку 17 тысяч банковских терминалов для установки в отдаленных селах страны, где никогда не оказывались такие услуги.

В рейтинге аудиторской компании PwC "Укрпочта" заняла второе место в мировом рейтинге почтовых операторов по качеству экспресс-доставки EMS. Рейтинг составлен на основе 114 показателей по качеству/скорости доставки и выполнению международных ИТ-стандартов. Примечательно, что США, например, оказались на 88 месте, Норвегия — на 77 месте, Великобритания — на 64, а Япония — на 34.

Основным критерием оценки почтовых операторов был показатель качества доставки отправлений EMS. PwC оценивала своевременность и корректность передачи информации почтам-партнерам. У "Укрпочты" этот показатель за год (3 квартал 2021 года — 3 квартал 2020 года) вырос на 10% и составил 95%.

В середине ноября 2021 года "Укрпочта" запустила пересылку документов в фирменных конвертах. По словам Смелянского, оформить услугу можно в отделении почты, в мобильном приложении, через API или в личном кабинете на сайте.