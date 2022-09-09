Неплатежеспособным банком "Сич" заинтересовались пять инвесторов, включая "Укрпочту" - СМИ

В инвестиционном конкурсе Фонда гарантирования вкладов физических лиц по выводу с рынка неплатежеспособного банка "Сич" могут принять участие пять потенциальных инвесторов. Об этом сообщает Forbes.ua.

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Среди них называется Аккордбанк Даниила Волынца, РВС Банк Александра Стецюка и Руслана Демчака, Таскомбанк Сергея Тигипко, "Укрпочта" и Киевгорадминистрация. Последняя, напомним, накануне официально заявила о намерениях создать муниципальный банк столицы на базе банка "Сич".

При этом отмечается, что двое из потенциальных инвесторов хотят получить лишь часть активов и обязательств банка, чтобы расширить свою клиентскую базу.

Однако, как указывает издание, именно у КГГА есть наибольшие шансы победить в конкурсе инвесторов, поскольку та предлагает забрать "Сич" полностью.

Сейчас у банка около 1 миллиарда гривен на корреспондентских счетах и в государственных облигациях, здание головного офиса на столичном Подоле площадью 2500 квадратных метров, лицензированное банковское программное обеспечение, три десятка отделений, сеть терминалов в сервис-центрах Министерства внутренних дел.

Национальный банк Украины признал банк "Сич" неплатежеспособным 9 августа из-за технического дефолта – неуплаты ежемесячных процентов по кредиту рефинансирования. Нужная сумма была накануне на корсчете банка в НБУ, однако на день уплаты средства перевели в другие банки, чтобы избежать списания. После этого регулятор потребовал сначала уплату процентов, а затем досрочный возврат всего кредита, однако банк этих требований не выполнил.

С 10 августа ФГВ ввел в финучреждение временную администрацию, а 16 августа объявил открытый конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка. Инвестор может получить активы и обязательства банка целиком или частично. Срок подачи заявок на допуск к участию в конкурсе истек 5 сентября, а вот срок подачи инвесторами самих конкурсных предложений истечет в конце суток 12 сентября.

Банк "Сич" на начало июня занимал 28-е место по активам среди 69 банков. Две трети его активов составляли ценные бумаги, главным образом ОВГЗ на 4,1 миллиарда гривен. Рефинансирование НБУ составляло 50% обязательств, или 3,175 миллиарда гривен. Половина полученных в январе-мае доходов составили проценты по ценным бумагам, как и год назад, в мирное время. Прибыль банка за первые пять месяцев 2022 составила 4,7 миллиона гривен, также как год назад.

Формальными владельцами банка числятся Олег Баланда (55,6%), Валерий Раздорожный (31%), Андрей Мельник (9,6%) и Олег Губанов (3,7%). Однако последние два с половиной года финучреждение контролировалось, по мнению НБУ, бывшим ликвидатором Родовид Банка Денисом Горбуненко, которого участники рынка связывают с Дмитрием Фирташем. Однако в Group DF, принадлежащей Фирташу, связь с банком "Сич" отрицают.