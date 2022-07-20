Спасение Мегабанка не заинтересовало ни одного инвестора: его все же ликвидируют

В ходе открытого конкурса по выводу с рынка признанного неплатежеспособным Мегабанка не поступило ни одного конкурсного предложения от потенциальных инвесторов. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

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"Несмотря на то, что фонд дважды продлевал срок для подачи документов заинтересованными лицами и два претендента получили допуск к открытому конкурсу, ни один из них так и не подал конкурсных предложений. Следовательно, согласно законодательству, исполнительная дирекция aонда приняла решение признать конкурс не состоявшимся", - констатировали в ФГВ.

При таких обстоятельствах ликвидация банка признана единственно возможным способом вывода Мегабанка с рынка и будет начата фондом при принятии соответствующего решения Национального банка Украины.

Напомним, что ФГВФО еще 7 июня объявил открытый конкурс с целью поиска потенциального инвестора, который полностью или частично принял бы активы и обязательства Мегабанка, купив переходный банк, созданный фондом, или сам обанкротившийся банк в целом. Со временем срок подачи конкурсных предложений был продлен до 7 июля, а затем до 19 июля.

В фонде уверяют, что все вкладчики Мегабанка получат из средств ФГВ 100% суммы своих вкладов, включая проценты, начисленные по состоянию на 3 июня, когда НБУ признал его неплатежеспособным.

Напомним, что такие выплаты были начаты уже 21 июня. Требования же остальных кредиторов банка будут погашаться за счет поступлений от продаж и управления активами банка в очередности, определенной законодательством.