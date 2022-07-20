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Спасение Мегабанка не заинтересовало ни одного инвестора: его все же ликвидируют
В ходе открытого конкурса по выводу с рынка признанного неплатежеспособным Мегабанка не поступило ни одного конкурсного предложения от потенциальных инвесторов. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
"Несмотря на то, что фонд дважды продлевал срок для подачи документов заинтересованными лицами и два претендента получили допуск к открытому конкурсу, ни один из них так и не подал конкурсных предложений. Следовательно, согласно законодательству, исполнительная дирекция aонда приняла решение признать конкурс не состоявшимся", - констатировали в ФГВ.
При таких обстоятельствах ликвидация банка признана единственно возможным способом вывода Мегабанка с рынка и будет начата фондом при принятии соответствующего решения Национального банка Украины.
Напомним, что ФГВФО еще 7 июня объявил открытый конкурс с целью поиска потенциального инвестора, который полностью или частично принял бы активы и обязательства Мегабанка, купив переходный банк, созданный фондом, или сам обанкротившийся банк в целом. Со временем срок подачи конкурсных предложений был продлен до 7 июля, а затем до 19 июля.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В фонде уверяют, что все вкладчики Мегабанка получат из средств ФГВ 100% суммы своих вкладов, включая проценты, начисленные по состоянию на 3 июня, когда НБУ признал его неплатежеспособным.
Напомним, что такие выплаты были начаты уже 21 июня. Требования же остальных кредиторов банка будут погашаться за счет поступлений от продаж и управления активами банка в очередности, определенной законодательством.