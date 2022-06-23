Уже два потенциальных инвестора заинтересованы в активах неплатежеспособного Мегабанка – ФГВФЛ

Два потенциальных инвестора, заинтересованных принять участие в выводе с рынка неплатежеспособного Мегабанка, подали заявки на допуск к участию в открытом конкурсе, объявленном Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Об этом идет речь в сообщении фонда.

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Допуск к участию в конкурсе означает, что потенциальный инвестор имеет право ознакомиться с информацией о банке в информационной комнате и принять решение о следующем шаге, а именно представлении ФГВ конкурсных предложений для участия в конкурсе.

22 июня исполнительная дирекция фонда решила продлить срок временной администрации в банке на один месяц до 2 августа и вместе с тем до 7 июля продлила срок представления конкурсных предложений заинтересованными инвесторами. Кроме того, до 30 июня включительно продлена возможность для других заинтересованных инвесторов подать заявки на допуск к участию в открытом конкурсе.

"Целью объявленного открытого конкурса является поиск наименее затратного для фонда и наилучшего для вкладчиков и кредиторов способа вывода банка с рынка и инвестора, желающего и способного этот способ реализовать. Законом предусмотрено несколько вариантов – от продажи банка целиком до передачи части его активов и обязательств", - отметила заместитель директора-распорядителя ФГВ Ольга Билай.

По ее словам, следует понимать, что принятие Национальным банком Украины решения о неплатежеспособности того или иного банка фактически означает, что до этого были реализованы все сценарии для сохранения его на рынке.

"После принятия постановления НБУ о неплатежеспособности возобновления деятельности банка возможно только в едином случае – его продажи другому собственнику, который приведет деятельность банка в соответствие с требованиями банковского законодательства, в том числе докапитализирует", – добавила она.

Напомним, что прием заявок от потенциальных инвесторов на участие в конкурсе с целью вывода с рынка Мегабанка ФГВФЛ начался 7 июня. Фонд предложил четыре варианта дальнейшей судьбы этого финучреждения.

В случае, если проанализировав отчетность и документацию банка, инвестор не изъявит желание приобщиться к выводу его с рынка, будет принято решение о его ликвидации.

Отметим, что Мегабанк стал первым банком, на вкладчиков которого распространяется норма о полном возмещении средств на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения. Выплаты денег вкладчикам ФГВ начал 21 июня.