ФГВФЛ установил контроль над Мегабанком и предложил четыре варианта его дальнейшей судьбы

Фонд гарантирования вкладов физических лиц установил контроль над Мегабанком (Харьков), признанным неплатежеспособным. Как говорится в сообщении фонда, теперь он начинает прием заявок от потенциальных инвесторов для вывода банка с рынка.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Благодаря публичности и прозрачности всех процессов, в пятницу, 3 июня, после обнародования информации о сопротивлении руководителей банка нам удалось установить контроль над банком: Фонд получил доступ к отделению, электронным системам банка и заменил собой все органы управления. В настоящее время уполномоченное лицо выполняет все функции и задачи, определенные законом о системе гарантирования вкладов", - говорится в нем.

ФГВ при этом отмечает "ответственную позицию" сотрудников банка, которые и передали ему контроль над финучреждением, благодаря чему сейчас производятся все необходимые действия для обеспечения сохранности активов и документации, формирования реестра вкладчиков для организации выплат, подготовки оптимального плана урегулирования.

В частности, фонд объявил о поиске инвесторов, которые смогут взять на себя обязательства банка и профессионально управлять его активами. Им предлагаются следующие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:

- ликвидация банка с отчуждением всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

- отчуждение всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией.

- создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;

- продажа неплатежеспособного банка инвестору.

Обязательным условием, выдвигаемым к потенциальному инвестору, является передача ему всех обязательств по вкладам, на которые распространяются гарантии ФГВФЛ.

"Понимая ситуацию, в которой оказались вкладчики банка, а это преимущественно жители города-героя Харькова, фонд прилагает максимальные усилия, чтобы начать осуществление гарантированных выплат как можно скорее, даже раньше установленного законом срока", - заявила директор-распорядитель ФГВ Светлана Рекрут.

Объявление о начале выплат будет размещено на официальном сайте фонда. Сумма средств, которая может быть возмещена вкладчикам (в том числе физлицам-предпринимателям) составляет 4,1 миллиарда гривен (при этом на днях Национальный банк Украины оценивал ее в 4,4 миллиарда). Деньги можно будет получить в любом из 11 банков-агентов фонда.

Кроме того, вкладчики Мегабанка смогут получить гарантированное возмещение и дистанционно, не посещая отделения банков-агентов. На сегодняшний день такую возможность предоставляют ПриватБанк, Укргазбанк, банк "Пивденный" и ПУМБ.

Напомним, что 2 июня НБУ отнес Мегабанк к категории неплатежеспособных. Временная администрация считается введенной в банк с утра 3 июня, однако фактически это произошло не сразу из-за игнорирования им требований ФГВ. Публично же учредитель и мажоритарный акционер финучреждения Виктор Субботин выступил с недовольством решением НБУ, предупредив о его возможных "катастрофических" последствиях.

Отметим также, что 1 апреля Верховная Рада приняла закон, которым гарантировала возврат банковских вкладов во время военного положения в полном объеме вместо действовавшего до этого ограничения в 200 тысяч гривен. С 13 апреля он вступил в силу. Ситуация с Мегабанком стала первым случаем отнесения банка к категории неплатежеспособных во время войны, поэтому его вкладчики станут первыми, кого коснется это нововведение.