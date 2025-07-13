Новый сезон – новые цены: яблоки в Украине могут подорожать на 10–15%

Украинские садоводы прогнозируют рост цен на яблоки и груши нового урожая по меньшей мере на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Причиной удорожания стала частичная потеря урожая весной.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit .

"Проблема не только в цене. Еще острее встает вопрос защиты самих производителей. Мы понимаем, что государство сейчас сосредоточено на первоочередных вызовах, но садоводство нельзя оставлять без внимания", - подчеркнул директор корпорации "Винницасадвинпром" Бойчук.

По его словам, страховые компании отказываются покрывать убытки отрасли, несмотря на обращения производителей. Такая ситуация, отмечает эксперт, оставляет садоводов наедине с рисками, которые ежегодно только растут из-за изменения климата и других внешних факторов.

Бойчук призвал к системной поддержке садоводства, которое остается одним из важнейших секторов сельского хозяйства. Для этого необходимо объединить усилия государства, ученых и финансовых учреждений для создания реальных механизмов поддержки, адаптации и дальнейшего развития отрасли.

Ожидаемое подорожание фруктов в новом сезоне — еще один сигнал об уязвимости отрасли, формирующей важную часть продовольственной безопасности страны.

Крупнейшие производители яблок в Украине

Среди ведущих производителей яблок в Украине выделяются три основных компании:

Фермерское хозяйство "Гадз" специализируется на выращивании яблок, груш и слив, а также активно экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран Европы, Ближнего Востока и Азии.

Компания "Сады Днепра", представляющая свою продукцию под брендом UApple стремительно расширяет масштабы производства — ежегодно площадь садов растет на 100 гектаров. Яблоки UApple присутствуют не только на внутреннем рынке, но и экспортируются в ЕС, страны Ближнего Востока и Азию.

TBF Group (TB Fruit) имеет более 20 лет опыта в области переработки фруктов, овощей и ягод. Компания владеет производственными объектами как в Украине, так и в Молдове, а ее продукция успешно поставляется на глобальные рынки.

Напомним, в конце мая большинство садоводов уже распродали урожай, а имеющие остатки стремительно повысили цены. Причиной послужила фактическая завершенность сезона реализации фруктов из местных хозяйств.