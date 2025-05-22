Сезон завершен: яблоки в Украине стремительно дорожают

В Украине резко выросли цены на яблоки — большинство садоводов уже распродали урожай, а имеющие остатки стремительно повышают цены. Причиной послужила фактическая завершенность сезона реализации фруктов из местных хозяйств.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение аналитиков проекта EastFruit.

Цены на яблоки растут

С начала текущей недели оптовые цены на яблоки на украинском рынке выросли в среднем на 14%. На сегодняшний день данные фрукты поступают в продажу по 32-40 грн/кг ($0,77-0,97/кг).

Отметим, что нынешние оптовые цены на яблоки в Украине уже вдвое превышают показатели за аналогичный период в прошлом году. Эксперты рынка прогнозируют дальнейший рост стоимости фруктов, по меньшей мере, до появления на рынке нового урожая.

Почему выросли цены на яблоки в Украине?

По словам ключевых игроков рынка, подорожание яблок в первую очередь связано с сезонным фактором.

Из-за холодной и затяжной весны этого года сезон ранних яблок в Украине задерживается.

Крупнейшие производители яблок в Украине.

Среди ведущих производителей яблок в Украине выделяются три основных компании:

Фермерское хозяйство "Гадз" специализируется на выращивании яблок, груш и слив, а также активно экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран Европы, Ближнего Востока и Азии.

Компания "Сады Днепра", представляющая свою продукцию под брендом UApple стремительно расширяет масштабы производства — ежегодно площадь садов растет на 100 гектаров. Яблоки UApple присутствуют не только на внутреннем рынке, но и экспортируются в ЕС, страны Ближнего Востока и Азию.

TBF Group (TB Fruit) имеет более 20 лет опыта в области переработки фруктов, овощей и ягод. Компания владеет производственными объектами как в Украине, так и в Молдове, а ее продукция успешно поставляется на глобальные рынки.

В сезоне 2024-25 Украина существенно повысила экспортные цены на яблоки.