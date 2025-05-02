Украинские яблоки для Канады: утверждены программы экспорта

Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины обнародовала требования и пошаговый алгоритм действий для экспортеров, которые планируют поставлять яблоки сорта Malus domestica в Канаду.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что Канада открыла свой рынок для украинских яблок в марте 2025 года. Это стало возможным после того, как Канадское агентство контроля качества пищевых продуктов официально одобрило импорт украинских яблок, что стало важным шагом для расширения географии отечественного аграрного экспорта.

Новые правила экспорта

Отмечается, что экспортеры, производители и упаковщики должны быть зарегистрированы в Госпотребпотребслужбе и попасть в Перечень разрешенных экспортеров украинских яблок в Канаду.

Для внесения в этот список необходимо принять меры на всех этапах производства, чтобы гарантировать отсутствие или наличие вредных организмов, контролируемых Канадой. Эти меры должны быть под контролем Госпродпотребслужбы и подтверждаться актом надзора для каждого маркетингового года. Это обязательное условие для дальнейшего экспорта.

Первым шагом является обращение в территориальный орган Госпродслужбы по месту ведения деятельности для обследования мест производства, хранения, сортировки и упаковки яблок на выявление вредных организмов, контролируемых в Канаде, и проверки соответствия требованиям Программы.

является обращение в территориальный орган Госпродслужбы по месту ведения деятельности для обследования мест производства, хранения, сортировки и упаковки яблок на выявление вредных организмов, контролируемых в Канаде, и проверки соответствия требованиям Программы. Вторым шагом является представление письма-заявления и копии акта в Госпродпотребслужбу, в котором нужно указать адрес и название предприятия на двух языках: украинском и английском.

является представление письма-заявления и копии акта в Госпродпотребслужбу, в котором нужно указать адрес и название предприятия на двух языках: украинском и английском. Третьим шагом является получение фитосанитарного сертификата, обратившись в территориальный орган Госпотребслужбы после внесения в Перечень.

Перед выдачей фитосанитарного сертификата и отправкой груза из Украины канадский импортер должен получить разрешение на импорт от компетентного органа Канады.

Важно, чтобы Госпродпотребслужба могла отслеживать любую несоответствующую партию продукции. Экспортеры, производители и упаковщики украинских яблок должны принимать меры по защите продукции от заражения при хранении, упаковке и транспортировке.

Если во время контроля будет обнаружен вредный организм, экспортеры могут временно отстраниться от участия в программе.

Экспортные цены на яблоки

В сезоне 2024-25 Украина существенно повысила экспортные цены на яблоки .

Самый заметный рост зафиксирован при поставках в Объединенные Арабские Эмираты — импортеры платили на 40–60% больше, чем в предыдущем сезоне.

Значительное повышение цен — в пределах 30-40% — наблюдается и на рынке Саудовской Аравии, ведущей направлением экспорта украинских яблок.

Подобная динамика зафиксирована и в Кувейте. В Европе, в частности, в Швеции, средняя цена на украинское яблоко также выросла — примерно на 25% по сравнению с прошлым годом.

Крупнейшие производители яблок в Украине.

Среди ведущих производителей яблок в Украине выделяются три основных компании:

Фермерское хозяйство "Гадз" специализируется на выращивании яблок, груш и слив, а также активно экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран Европы, Ближнего Востока и Азии.

Компания "Сады Днепра", представляющая свою продукцию под брендом UApple, стремительно расширяет масштабы производства — ежегодно площадь садов растет на 100 гектаров. Яблоки UApple присутствуют не только на внутреннем рынке, но и экспортируются в ЕС, страны Ближнего Востока и Азию.