Канада відкрила ринок для українських яблук: затверджено програми експорту

Канадське агентство з контролю якості харчових продуктів схвалило програми експорту українських яблук (Malus domestica) до Канади, відкривши ринок для цього продукту з початку 2025 року. Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів України оприлюднила правила отримання сертифікатів, необхідних для експорту українських яблук до Канади.

Про це інформує пресслужба відомства.

Нові правила експорту

Зазначається, що експортери, виробники та пакувальники повинні бути зареєстровані в Держпродспоживслужбі та потрапити до Переліку дозволених експортерів українських яблук до Канади.

Для внесення до цього Переліку необхідно вжити заходів на всіх етапах виробництва, щоб гарантувати відсутність або наявність шкідливих організмів, які контролюються Канадою. Ці заходи мають бути під контролем Держпродспоживслужби та підтверджуватись актом нагляду для кожного маркетингового року. Це обов'язкова умова для подальшого експорту.

Першим кроком є звернення до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем ведення діяльності для обстеження місць виробництва, зберігання, сортування та пакування яблук на виявлення шкідливих організмів, що контролюються в Канаді, і перевірки відповідності вимогам Програми.

є звернення до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем ведення діяльності для обстеження місць виробництва, зберігання, сортування та пакування яблук на виявлення шкідливих організмів, що контролюються в Канаді, і перевірки відповідності вимогам Програми. Другим кроком є подання листа-заяви та копії акта до Держпродспоживслужби, в якому потрібно вказати адресу та назву підприємства двома мовами: українською та англійською.

є подання листа-заяви та копії акта до Держпродспоживслужби, в якому потрібно вказати адресу та назву підприємства двома мовами: українською та англійською. Третім кроком є отримання фітосанітарного сертифіката, звернувшись до територіального органу Держпродспоживслужби після внесення до Переліку.

Перед видачею фітосанітарного сертифіката та відправкою вантажу з України, канадський імпортер має отримати дозвіл на імпорт від компетентного органу Канади.

Важливо, щоб Держпродспоживслужба могла відстежувати будь-яку невідповідну партію продукції. Експортери, виробники та пакувальники українських яблук повинні вживати заходів для захисту продукції від зараження під час зберігання, пакування та транспортування.

Якщо під час контролю буде виявлено шкідливий організм, експортера можуть тимчасово усунути від участі в програмі.

Нагадаємо, Канада офіційно відкрила свій ринок для експорту харчових яєць з України.