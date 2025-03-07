Для українських яблук відкрили ринок Канади

Українські садівники відтепер зможуть експортувати яблука на канадський ринок.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужба.

Канада відкрила ринок для яблук з України

Зазначається, що разом з МЗС відомство провело успішні переговори із канадською стороною, в результаті яких Агентство харчової інспекції Канади (CFIA) затвердило програму експорту свіжих яблук з України до Канади.

Повідомляється, що наразі Канада вже здійснила оновлення імпортних вимог для України у своїй автоматизованій довідковій системі імпорту (AIRS) та затвердила Програму експорту українських яблук (Malus domestica) до Канади, яка передбачає такі основні аспекти:

виробники , які вирощують яблука, пакувальні кампанії та експортери мають бути зареєстровані Держпродспоживслужбою та внесені до Переліку експортерів, виробників та пакувальників українських яблук до Канади;

нагляд за садами повинен проводитися під контролем Держпродспоживслужби для прогнозування поширення шкідливих організмів і забезпечення рекомендації щодо боротьби з ними;

заходи боротьби зі шкідливими організмами повинні гарантувати, що зареєстровані оператори підтримують низьку поширеність шкідливих організмів або відсутність шкідливих організмів, які регулюються Канадою;

підприємства повинні використовувати сортувальне обладнання для видалення кліщів, комах, інших шкідників та бруд, тощо.

на кожен вантаж повинен бути оформлений фітосанітарний сертифікат, який видає Держпродспоживслужба.

"Попит на українську продукцію з кожним роком тільки зростає на міжнародній арені торгівлі. Сьогодні Канада відкриває свій ринок для наших яблук. Держпродспоживслужба спільно з МЗС опрацьовує кожен запит від бізнесу щодо відкриття нових ринків збуту. І розглядаються не тільки деякі країни, а вся мапа світу: Америка, країни Європейського Союзу, Африки, Східної Азії", - підкреслив Сергій Ткачук, голова Держпродспоживслужби.

Україна різко підвищила експортні ціни на яблуко

Зауважимо, у сезоні 2024/25 року відзначається різке зростання експортних цін на українське яблуко. Найбільше зростання зафіксоване при постачанні яблука в ОАЕ, де імпортери цього сезону платили на 40-60% більше за українські фрукти.

Також досить суттєво – на 30-40%, зросли експортні ціни на яблуко з України, яке постачається до Саудівської Аравії, яка є головним ринком збуту за цією категорією продукції цього сезону. Аналогічне зростання ціни спостерігається в експорті яблука до Кувейту. А Швеція, один із основних покупців українського яблука в ЄС, платила в середньому на 25% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, у минулого року експорт яблук та груш з України зріс на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року та сягнув 28 тисяч тонн.

Україна експортувала великі оптові партії свіжих яблук у 22 країни на різних континентах.

Найбільші виробники яблук в Україні

Серед лідерів виробництва яблук в Україні можна виділити три ключові компанії:

Фермерське господарство "Гадз" (спеціалізується на вирощуванні яблук, груш, слив); Компанія "Сади Дніпра", яка реалізує свою продукцію під торговою маркою UApple; TBF Group (T.B Fruit).

TBF Group має більш ніж 20-річний досвід у переробці фруктів, овочів та ягід. Компанія володіє виробничими потужностями не лише в Україні, а й у Молдові. Продукція TBF Group експортується по всьому світу.

Що стосується UApple, компанія активно розвивається: щороку площа їхніх садів збільшується на 100 гектарів. Яблука від UApple можна знайти як у місцевих супермаркетах, так і на міжнародному ринку. Компанія експортує свою продукцію до країн Європейського Союзу, Близького Сходу та Азії.

Продукція "Гадз" також експортується у понад 20 країн Європи, Близького сходу та Азії.