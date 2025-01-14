Україна відкрила 16 нових ринків для агропродукції у 2024 році: що продаємо

У 2024 році українські експортери отримали доступ на 16 нових ринків у дев'яти країнах. Наразі Україна веде перемовини з 60 країнами задля розширення географії експорту агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що відомство спільно з Міністерством закордонних справ продовжують працювати над створенням нових можливостей для українських виробників на зовнішніх ринках і відкривати доступ для українських товарів.

"Українська система контролю визнана нашими ключовими торговельними партнерами - Китаєм, Канадою, США, державами-членами ЄС. Загалом за останні десять років проведено понад 30 відповідних міжнародних оцінок", - наголошують у Держпродспоживслужбі.

Там додали, що працюють з понад 60-тьма країнами світу, щоб українські виробники могли експортувати свою продукцію рослинного та тваринного походження.

Сьогодні продовжується робота з міжнародними партнерами щодо розширення збуту по різних товарних позиціях, серед яких – продукція птахівництва, жива велика та дрібна рогата худоба, яловичина та свинина, молоко та молочні продукти, мед, яблука, лохина та черешня, горох та квасоля, цибуля, пшеничне борошно, риба та рибопродукти, репродуктивний матеріал.

Які ринки відкрили у 2024 році

Як зауважують у Держпродспоживслужбі, у 2024 році українські виробники отримали доступ на іноземні ринки для 16 груп товарів у 9 країн світу:

борошно з птиці/пір’я/рибного борошна до Держави Ізраїль;

олії та жири для годування тварин до Держави Ізраїль;

меду до Китайської Народної Республіки;

морські та річкові водні тварини (риба, молюски, ракоподібні, голкошкірих, в тому числі вирощених в господарствах) та продукти з них до Держави Кувейт;

м'ясо птиці та продукти з нього до Королівства Бахрейн;

м'ясо механічного обвалювання з птиці до Боснії та Герцеговини ;

яєчні продукти до Канади;

консервовані корми для домашніх тварин до Республіки Албанія;

жувальні предмети для домашніх тварин до Республіки Албанія ;

непарнокопитні, зареєстровані для племінних та користувальних цілей до Республіки Молдова;

напівфабрикати з м'яса птиці до Республіки Молдова;

композитні продукти до Республіки Молдова;

м'ясні продукти, призначені для споживання людиною до Республіки Молдова;

ветеринарний сертифікат здоров’я для супроводу рептилій до Держави Ізраїль;

м'ясні продукти, призначені для споживання людиною до Республіки Албанія;

м’ясні продукти до Республіки Північна Македонія.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що станом на сьогодні Україна має право доступу на експорт продукції за 360 торговельними напрямками аграрної продукції. У найближчі п‘ять років заплановано посилити роботу з відкриття нових ринків та збільшити експортний потенціал країни.

Зауважимо, Україна та Китай займаються погодженням відкриття китайського ринку для низки українських продуктів, а саме: гороху, пшеничного борошна, кормів для домашніх тварин, яловичини, кукурудзи, м’яса птиці, водних продуктів дикого вилову.

Нагадаємо, у 2024 році Україна вийшла на довоєнні темпи експорту сільгосппродукції - $24,5 млрд доларів, або 59% в загальному експорті з країни. Це є другим історичним рекордом (у 2021 році відповідна сума склала $27,7 млрд). Загалом минулого року Україна експортувала 78,3 млн тонн сільгосппродукції