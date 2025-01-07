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Китай, Польща та Німеччина стали найбільшими торговими партнерами України

імпорт
Товарообіг України у 2024 році зріс на 13%

За підсумками 2024 року товарообіг України склав $112,3 млрд. Зокрема імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували – на $41,6 млрд.

Про це повідомили у Державній митній службі

Зазначається, що загалом товарообіг у минулому році зріс на 13% у порівнянні з 2023 роком.

Найбільші торгові партнери

За даними Держмитслужби, найбільше товарів імпортували з Китаю – $14,4 млрд, Польщі – $7 млрд і Німеччини – $5,4 млрд.

Водночас експортували з України найбільше до Польщі – на $4,7 млрд, Іспанії – на $2,9 млд та Німеччини – на $2,8 млрд.

Що продаємо та купуємо

Як зауважують у Держмитслужбі, у загальних обсягах ввезених у 2024 році товарів 65% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт – $25 млрд; 
  • продукція хімічної промисловості – $11,7 млрд; 
  • паливно-енергетичні – $8,9 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари – $24,6 млрд; 
  • метали та вироби з них – $4,4 млрд; 
  • машини, устаткування та транспорт – $3,5 млрд.
Фото 2 — Китай, Польща та Німеччина стали найбільшими торговими партнерами України

"За 2024 рік при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 311,3 млн грн", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, у 2024 році Україна вийшла на довоєнні темпи експорту сільгосппродукції - $24,5 млрд доларів, або 59% в загальному експорті з країни. Це є другим історичним рекордом (у 2021 році відповідна сума склала $27,7 млрд). Загалом минулого року Україна експортувала 78,3 млн тонн сільгосппродукції

Автор:
Світлана Манько