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Китай, Польша и Германия стали крупнейшими торговыми партнерами Украины

импорт
Товарооборот Украины в 2024 году вырос на 13%

По итогам 2024 года товарооборот Украины составил $112,3 млрд. В частности, импортировали товаров на сумму $70,7 млрд, а экспортировали – на $41,6 млрд.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе

В целом товарооборот в прошлом году вырос на 13% по сравнению с 2023 годом.

Крупнейшие торговые партнеры

По данным Гостаможслужбы, больше всего товаров импортировали из Китая – $14,4 млрд, Польши – $7 млрд и Германии – $5,4 млрд.

В то же время экспортировали из Украины больше всего в Польшу – на $4,7 млрд, Испании – на $2,9 млрд и Германии – на $2,8 млрд.

Что продаем и покупаем

Как отмечают в Гостаможслужбе, в общих объемах ввезенных в 2024 году товаров 65% составили следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт – $25 млрд;
  • продукция химической промышленности – $11,7 млрд;
  • топливно-энергетические – $8,9 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары – $24,6 млрд;
  • металлы и изделия из них – $4,4 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт – $3,5 млрд.
Фото 2 — Китай, Польша и Германия стали крупнейшими торговыми партнерами Украины

"За 2024 год при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 311,3 млн грн", — подытожили в ведомстве.

Напомним, в 2024 году Украина вышла на довоенные темпы экспорта сельхозпродукции – $24,5 млрд долларов, или 59% в общем экспорте из страны. Это вторый исторический рекорд (в 2021 году соответствующая сумма составила $27,7 млрд). В целом в прошлом году Украина экспортировала 78,3 млн тонн сельхозпродукции

Автор:
Светлана Манько