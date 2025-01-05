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Украинским морским коридором за год прошли более 9 тысяч судов

Украина экспортировала более 74,4 миллионов тонн грузов.
4651 прибыло в Украину, а 4410 отправились в другие порты.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины обеспечили проход 9061 гражданского судна через морской коридор в 2024 году.

Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа.

Преимущества для Украины

В частности, отмечается, что за 2024 через коридор прошло 9061 судно, из которых 4651 прибыло в Украину, а 4410 отправились в другие порты.

Это позволило Украине экспортировать более 74,4 миллиона тонн грузов, в том числе аграрной продукции, что критически важно для поддержки национальной экономики и продовольственной безопасности мира.

Поскольку почти 80% грузов перевозится по морскому пути, этот процесс имеет решающее значение для обеспечения глобальных поставок, отметил Неежпапа.

Также он добавил, что безопасность судоходства обеспечена благодаря непрерывной работе корабельного состава и водолазов Военно-Морских Сил.

В результате этой работы было уничтожено значительное количество "дрейфирующих" мин, а в портах не зафиксировано ни одного случая подрыва на морских минах. Кроме того, силами ВМС постоянно осуществлялось сопровождение грузовых судов.

Фото 2 — Украинским морским коридором за год прошли более 9 тысяч судов

Напомним, Кабмин выделил 50 млн евро от ЕС на обновление и ремонт портовой инфраструктуры.

В рамках этой инициативы средства будут направлены на поддержку функционирования и развития морских портов, капитальный ремонт путепровода ГП "Одесский порт", а также обустройство и защиту объектов портовой инфраструктуры.

Автор:
Ольга Опенько