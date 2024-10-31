Китайський ринок можуть відкрити для українських гороху, кукурудзи, яловичини, курятини та риби

Україна та Китай займаються погодженням відкриття китайського ринку для низки українських продуктів рослинного та тваринного походження. Як повідомляють в Держпродспоживслужбі України, це питання обговорювалося її керівництвом з представниками Генеральної митної адміністрації КНР за участі посольств обох країн.

Так, під час зустрічі сторони обговорили проєкти двосторонніх міжнародних договорів з експорту з України до Китаю гороху, пшеничного борошна, кормів для домашніх тварин, яловичини, кукурудзи, м’яса птиці, водних продуктів дикого вилову.

"Китай є важливим ринком збуту агропродукції для національних експортерів, тому триває постійна взаємодія Держпродспоживслужби та компетентного органу КНР. Наша ціль - відкрити ще сім нових ринків. Це довготривалий процес узгодження, але крок за кроком ми досягаємо успіху", - наголосив перший заступник голови ДПСС Олег Осіян.

Документи щодо переліченої продукції зараз знаходяться на різних етапах опрацювання та погодження. Зокрема, протокол по гороху знаходиться вже на стадії завершення внутрішньодержавного погодження в Україні, тексти направлено на розгляд китайської сторони.

За словами заступника голови служби - головнрнр державного ветеринарного інспектора України Володимира Кустурова, на розгляді Китаю знаходяться проєкти протоколів щодо експорту м’яса птиці та риби. ДПСС направила свої пропозиції щодо тексту протоколу восени.

Протокол щодо водних продуктів дикого вилову вже пройшов внутрішньодержавне погодження та знаходиться на етапі фінального затвердження китайською стороною. Також наразі проходять внутрішньодержавне погодження тексти протоколів щодо яловичини та кормів для домашніх тварин.

Нагадаємо при цьому, що останнім наразі для українських виробників було відкрито китайський ринок меду: форму відповідного сертифікату було погоджено ще на початку цього року.