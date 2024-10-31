Китайский рынок могут открыть для украинских гороха, кукурузы, говядины, курятины и рыбы

Украина и Китай занимаются согласованием открытия китайского рынка для ряда украинских продуктов растительного и животного происхождения. Как сообщают в Госпродпотребслужбе Украины, этот вопрос обсуждался ее руководством с представителями Генеральной таможенной администрации КНР с участием посольств обеих стран.

Так, в ходе встречи стороны обсудили проекты двусторонних международных договоров касательно экспорта из Украины в Китай гороха, пшеничной муки, кормов для домашних животных, говядины, кукурузы, мяса птицы и водных продуктов дикого вылова.

"Китай является важным рынком сбыта агропродукции для национальных экспортеров, поэтому продолжается постоянное взаимодействие Госпродпотребслужбы и компетентного органа КНР. Наша цель — открыть еще семь новых рынков. Это длительный процесс согласования, но шаг за шагом мы преуспеваем", — подчеркнул первый заместитель председателя ГППС Олег Осиян.

Документы по перечисленной продукции сейчас находятся на разных этапах обработки и согласования. В частности, протокол по гороху находится на стадии завершения внутригосударственного согласования в Украине, тексты направлены на рассмотрение китайской стороны.

По словам заместителя председателя службы — главного государственного ветеринарного инспектора Украины Владимира Кустурова, на рассмотрении Китая находятся проекты протоколов по экспорту мяса птицы и рыбы. ГППС направила свои предложения по тексту протокола осенью.

Протокол по водным продуктам дикого вылова уже прошел внутригосударственное согласование и находится на этапе финального утверждения китайской стороной. Также проходят внутригосударственное согласование тексты протоколов относительно говядины и кормов для домашних животных.

Напомним, что в последним для украинских производителей был открыт китайский рынок меда: форма соответствующего сертификата была согласована еще в начале этого года.