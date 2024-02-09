Кувейт открыл свой рынок для украинской рыбы и рыбных продуктов

Украинские производители рыбы и рыбных продуктов теперь могут экспортировать свою продукцию в Государство Кувейт.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что сертификат здоровья для экспорта морских и речных водных животных (рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, в том числе выращенные в хозяйствах) и продуктов из них из Украины в Государство Кувейт обнародован на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", рубрика "Сертификаты на экспорт из Украины" по ссылке.

Отечественным производителям указанных продуктов предлагают также ознакомиться с Требованиями по ввозу продуктов питания в Кувейт.

Как отмечают в ведомстве, отечественный бизнес получил новые возможности для роста, что особенно важно во время войны.

"Продолжаем работу совместно с командой МИД на международной арене, а именно открытие новых рынков сбыта для украинской продукции. В приоритете – открытие рынков стран Азии и Северной Америки", - отметил глава Госпотребслужбы Сергей Ткачук.

Отметим, что согласованы формы двусторонних сертификатов на экспорт из Украины рыбы и рыбных продуктов в следующие страны: Европейский Союз, Азербайджан, Великобритания, Израиль, Ирак, Катар, Кувейт, Молдова, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбеки.

Напомним, недавно Госпродпотребслужба также сообщила, что украинские пчеловоды отныне могут поставлять свою продукцию на рынок Китайской Народной Республики.