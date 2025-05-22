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Сезон завершено: яблука в Україні стрімко дорожчають

яблука
Фермери піднімають ціни на яблука. / Depositphotos

В Україні різко зросли ціни на яблука — більшість садівників уже розпродали врожай, а ті, хто має залишки, стрімко підвищують ціни. Причиною стала фактична завершеність сезону реалізації фруктів із місцевих господарств.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків проєкту EastFruit. 

Ціни на яблука зростають 

Від початку поточного тижня гуртові ціни на яблука на українському ринку зросли в середньому на 14%. Наразі фрукти продають за ціною 32–40 грн/кг ($0,77–0,97/кг).

Зауважимо, що нинішні гуртові ціни на яблука в Україні вже вдвічі перевищують показники за аналогічний період минулого року. Експерти ринку прогнозують подальше зростання вартості фруктів, щонайменше до появи на ринку нового врожаю.

Фото 2 — Сезон завершено: яблука в Україні стрімко дорожчають

Чому зросли ціни на яблука в Україні 

За словами ключових гравців ринку, подорожчання яблук насамперед пов’язане із сезонним фактором. Запаси торішнього врожаю стрімко зменшуються, тоді як надходження яблук нового сезону очікується не раніше ніж за кілька тижнів.

Через холодну та затяжну весну цього року сезон ранніх яблук в Україні суттєво затримується.

Найбільші виробники яблук в Україні

Серед провідних виробників яблук в Україні вирізняються три основні компанії:

  • Фермерське господарство "Гадз" спеціалізується на вирощуванні яблук, груш і слив, а також активно експортує свою продукцію більш ніж до 20 країн Європи, Близького Сходу та Азії.
  • Компанія "Сади Дніпра", яка представляє свою продукцію під брендом UApple, стрімко розширює масштаби виробництва — щороку площа садів зростає на 100 гектарів. Яблука UApple присутні не лише на внутрішньому ринку, а й експортуються до ЄС, країн Близького Сходу та Азії.
  • TBF Group (T.B. Fruit) має понад 20 років досвіду у сфері переробки фруктів, овочів і ягід. Компанія володіє виробничими об’єктами як в Україні, так і в Молдові, а її продукція успішно постачається на глобальні ринки.

У сезоні 2024-25 Україна суттєво підвищила експортні ціни на яблука.

Автор:
Ольга Опенько