Новий сезон — нові ціни: яблука в Україні можуть подорожчати на 10–15%

Українські садівники прогнозують зростання цін на яблука та груші нового врожаю на щонайменше 10–15% у порівнянні з минулим роком. Причиною подорожчання стала часткова втрата врожаю навесні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

"Проблема не тільки в ціні. Ще гостріше постає питання захисту самих виробників. Ми розуміємо, що держава зараз зосереджена на першочергових викликах, але садівництво не можна залишати без уваги", — наголосив директор корпорації "Вінницясадвінпром" Бойчук.

За його словами, страхові компанії відмовляються покривати збитки галузі, попри звернення виробників. Така ситуація, зазначає експерт, залишає садівників наодинці з ризиками, які щороку лише зростають через зміну клімату та інші зовнішні чинники.

Бойчук закликав до системної підтримки садівництва, яке залишається одним із важливих секторів сільського господарства. Для цього необхідно об’єднати зусилля держави, науковців та фінансових установ, щоб створити реальні механізми підтримки, адаптації та подальшого розвитку галузі.

Очікуване подорожчання фруктів у новому сезоні — ще один сигнал про вразливість галузі, яка формує важливу частину продовольчої безпеки країни.

Найбільші виробники яблук в Україні

Серед провідних виробників яблук в Україні вирізняються три основні компанії:

Фермерське господарство "Гадз" спеціалізується на вирощуванні яблук, груш і слив, а також активно експортує свою продукцію більш ніж до 20 країн Європи, Близького Сходу та Азії.

Компанія "Сади Дніпра", яка представляє свою продукцію під брендом UApple, стрімко розширює масштаби виробництва — щороку площа садів зростає на 100 гектарів. Яблука UApple присутні не лише на внутрішньому ринку, а й експортуються до ЄС, країн Близького Сходу та Азії.

TBF Group (T.B. Fruit) має понад 20 років досвіду у сфері переробки фруктів, овочів і ягід. Компанія володіє виробничими об’єктами як в Україні, так і в Молдові, а її продукція успішно постачається на глобальні ринки.

Нагадаємо, в кінці травня більшість садівників уже розпродали врожай, а ті, хто має залишки, стрімко підвищили ціни. Причиною стала фактична завершеність сезону реалізації фруктів із місцевих господарств.