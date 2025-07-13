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Харьков получит $33,3 млн. грантовой помощи от Всемирного банка на развитие энергетики

развитие энергетики
Харьков получит $33,3 млн. грантовой помощи от Всемирного банка / Depositphotos

Всемирный банк предоставит Харькову грант в размере 33,3 миллионов долларов США на реализацию второго этапа проекта по развитию энергетической инфраструктуры в рамках программы RePower.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение городского головы Игоря Терехова.

Он отметил, что финансирование стало возможным благодаря успешному выполнению первой части проекта, заключенного в прошлом году на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

За эти средства город получит дополнительные 8,5 мегаватт собственной генерации. Речь идет о современных когенерационных установках, которые будут установлены в самых уязвимых районах Харькова — там, где существует высокий риск энергетических отключений.

Новое оборудование позволит обеспечивать тепло и электроэнергию для больниц, школ, котельных и жилых домов даже в случае полного блекаута.

Проект RePower направлен на повышение энергостойкости украинских городов в условиях постоянной угрозы обстрелов и перебоев в энергоснабжении. Харьков — один из городов, наиболее пострадавших от атак российской армии, поэтому развитие локальной генерации является критически важным для обеспечения базовых потребностей населения.

Напомним, в прошлом году международные партнеры передали Харькову шесть газопоршневых когенерационных установок, которые будут обеспечивать критические.   энергетические   потребности города.

Автор:
Татьяна Гойденко