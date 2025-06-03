НАБУ и САП разоблачили схему хищений на закупках "Харьковоблэнерго": детали дела

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении организатору схемы миллионных хищений на закупках "Харьковоблэнерго" энергетического оборудования. Участники организованной группы планировали завладеть средствами на сумму более 132 млн. грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

Перед этим подозреваемого в организации схемы хищений детективы задержали при попытке покинуть территорию Украины.

По данным следствия, указанное лицо взяло под личный контроль проведение закупок трансформаторов и счетчиков для "Харьковоблэнерго" и принимало меры по распространению своего влияния на закупки такого оборудования другими госпредприятиями энергетического сектора.

Руководитель предприятия, который уже подозревается по этому делу, согласился выполнять указания организатора схемы и обеспечить заключение контрактов о закупке энергетического оборудования с подконтрольными ему компаниями по ценам выше рыночных в несколько раз.

Детали дела

Так, исполняющий обязанности генерального директора АО "Харьковоблэнерго" на протяжении апреля – сентября 2021 года обеспечил избрание двух "нужных" компаний победителями закупок услуг по поставке 11 904 единиц трансформаторного оборудования и 79 425 единиц электроизмерительных приборов (счетчиков и 3 стоимостью.

В соответствии с задачами и распределенными ролями руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты и частный оценщик, действуя в интересах будущих победителей, обеспечили формирование заведомо завышенной ожидаемой стоимости закупок. Частичное выполнение этих договоров на протяжении 2021-2022 годов нанесло "Харьковоблэнерго" ущерб на 12,5 млн грн.

Намерения по завладению другой частью средств, а именно 120 млн грн, были сорваны после введения режима военного положения и проведения следственных действий детективами НАБУ.

Следствие еще продолжается, по этому делу сообщено о подозрении 8 лицам.

Напомним, НАБУ и САП закончили расследование трех случаев хищения средств "Укрзализныци". Дела касаются закупок кабелей, трансформаторов и денег.