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НАБУ и САП разоблачили схему хищений на закупках "Харьковоблэнерго": детали дела
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении организатору схемы миллионных хищений на закупках "Харьковоблэнерго" энергетического оборудования. Участники организованной группы планировали завладеть средствами на сумму более 132 млн. грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.
Перед этим подозреваемого в организации схемы хищений детективы задержали при попытке покинуть территорию Украины.
По данным следствия, указанное лицо взяло под личный контроль проведение закупок трансформаторов и счетчиков для "Харьковоблэнерго" и принимало меры по распространению своего влияния на закупки такого оборудования другими госпредприятиями энергетического сектора.
Руководитель предприятия, который уже подозревается по этому делу, согласился выполнять указания организатора схемы и обеспечить заключение контрактов о закупке энергетического оборудования с подконтрольными ему компаниями по ценам выше рыночных в несколько раз.
Детали дела
Так, исполняющий обязанности генерального директора АО "Харьковоблэнерго" на протяжении апреля – сентября 2021 года обеспечил избрание двух "нужных" компаний победителями закупок услуг по поставке 11 904 единиц трансформаторного оборудования и 79 425 единиц электроизмерительных приборов (счетчиков и 3 стоимостью.
В соответствии с задачами и распределенными ролями руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты и частный оценщик, действуя в интересах будущих победителей, обеспечили формирование заведомо завышенной ожидаемой стоимости закупок. Частичное выполнение этих договоров на протяжении 2021-2022 годов нанесло "Харьковоблэнерго" ущерб на 12,5 млн грн.
Намерения по завладению другой частью средств, а именно 120 млн грн, были сорваны после введения режима военного положения и проведения следственных действий детективами НАБУ.
Следствие еще продолжается, по этому делу сообщено о подозрении 8 лицам.
Напомним, НАБУ и САП закончили расследование трех случаев хищения средств "Укрзализныци". Дела касаются закупок кабелей, трансформаторов и денег.