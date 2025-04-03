Ущерб почти 60 млн грн: НАБУ и САП завершили дело о незаконном завладении электроэнергией

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу организованной группы, участники которой нанесли 58,44 млн гривен ущерба ЧАО “НЕК ”Укрэнерго” в условиях военного положения.

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Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в апреле 2022 года бывший заместитель председателя Харьковского областного совета с целью завладения электроэнергией из Объединенной энергетической системы Украины (ОЭС Украины) и легализации средств от ее продаж создал организованную группу. В состав группы он привлек руководителя частного общества и учредителя общества с ограниченной ответственностью, тогда как сам являлся инвестором этой компании.

В ходе расследования было установлено, что фигуранты дела заранее приобрели три компании с лицензиями на поставку электроэнергии, которые в июне 2022 года получили электроэнергию из ОЭС Украины и передали подконтрольному обществу для продажи конечным потребителям. Финансовая ответственность за полученную электроэнергию легла на вышеупомянутые компании-прокладки.

" Полученные от продажи электроэнергии средства ЧАО " НЭК " Укрэнерго " так и не получило. Чтобы скрыть источник происхождения, их перевели на счета финансовых компаний под видом возврата ссуд. Финансовые компании за вознаграждение в размере 0,5% суммы перевода перебросили эти средства на другие подконтрольные компании, которые вывели их на счет компании-нерезидента, зарегистрированной на территории Республики Болгария", — отметили в НАБУ.

В результате реализации схемы "Укрэнерго" был причинен ущерб на сумму 58,44 млн грн.

Еще в январе 2025 года о подозрении по разным статьям Уголовного кодекса Украины (УК) сообщили трем вышеупомянутым лицам:

экс-заместителю председателя, бывшему депутату Харьковского облсовета (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УКУ);

директору частной компании (по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УКУ);



учредителю частной компании (по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УКУ).

Напомним, потенциальный управляющий арестованными активами завода "Ермолино" стал фигурантом уголовного дела . Полиция начала уголовное производство по заявлению АРМА относительно участника тендерной процедуры – ООО "Украина группа развития и консалтинга" (ООО "УГРК").