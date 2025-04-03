Збитків майже на 60 млн грн: НАБУ і САП завершили справу про незаконне заволодіння електроенергією

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі організованої групи, учасники якої завдали 58,44 млн гривень збитків ПрАТ “НЕК ”Укренерго" в умовах воєнного стану.

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Про це 3 квітня повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у квітні 2022 року колишній заступник голови Харківської обласної ради з метою заволодіння електроенергією з Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України) та легалізації коштів від її продажу створив організовану групу. До складу групи він залучив керівника приватного товариства та засновника товариства з обмеженою відповідальністю, тоді як сам був інвестором цієї компанії.

Під час розслідування було встановлено, що фігуранти справи заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії, які у червні 2022 року отримали електроенергію з ОЕС України та передали її підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам. Фінансова відповідальність за отриману електроенергію лягла на вищезгадані компанії-прокладки.

"Отримані від продажу електроенергії кошти ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не отримало. Аби приховати джерело походження, їх переказали на рахунки фінансових компаній під виглядом поверненням позик. Фінансові компанії за винагороду в розмірі 0,5% від суми переказу перекинули ці кошти на інші підконтрольні компанії, які вивели їх на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої на території Республіки Болгарія", — зазначили в НАБУ.

В результаті реалізації схеми "Укренерго" було заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн.

Ще у січні 2025 року про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України (ККУ)повідомили трьом вищезгаданим особам:

ексзаступнику голови, колишньому депутату Харківської облради (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 ККУ);

директору приватної компанії (за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ);



засновнику приватної компанії (за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ККУ).

Нагадаємо, потенційний управитель арештованими активами заводу "Єрмоліно" став фігурантом кримінальної справи. Поліція розпочала кримінальне провадження за заявою АРМА щодо учасника тендерної процедури – ТОВ "Україна група розвитку та консалтингу" (ТОВ "УГРК").