НАБУ завершило розслідування трьох епізодів розкрадання коштів "Укрзалізниці"

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура закінчили розслідування трьох випадків розкрадання коштів "Укрзалізниці". Справи стосуються закупівель кабелів, трансформаторів та відмивання грошей.

Як повідомляють пресслужби САП та НАБУ, слідство розглядає три різних епізоди справи.

Йдеться про діяльність організованої злочинної групи, яка була своєрідним "бек-офісом" товариства, неформально контролювала його діяльність та могла за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу у них потрібних компаній.

У першому епізоді справи злочинна група, очолювана народним депутатом, використовувала "бек-офіс" для махінацій. Протягом 2021-2022 рр. підконтрольні йому та його спільникам компанії незаконно перемогли у тендерах УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. У результаті Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн.

Другий епізод стосується закупівлі трансформаторів. У червні-грудні 2022 року керівник організованої злочинної групи через підконтрольних службових осіб УЗ забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Під час розслідування зʼясовано, що постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю.

У третьому епізоді йдеться про легалізацією лідером ОГ грошових коштів злочинного походження в розмірі понад 159 млн грн шляхом переведення їх на рахунки підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб під виглядом оплати послуг "салонів краси", а також придбання елітної житлової та комерційної нерухомості.

Деталі справи

У повідомленні САП та НАБУ не вказані імена фігурантів. За інформацією "Слово і діло", йдеться про нардепа Віктора Бондаря, ексрадника Офісу президента Артема Шила, колишнього начальника філії "Центр забезпечення виробництва" Олексія Онисимюка, підприємця Володимира Котляра, експрацівника Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Ковалюка та інших.

Нагадаємо, 17 січня 2025 року НАБУ і САП повідомили про підозру нардепу Бондарю. За версією слідства, підозрюваний нардеп Бондар та підприємець Володимир Котляр розробили схему, яка передбачала постачання продукції УЗ за завищеними цінами.

Для цього вступили у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним "бек-офісом" товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу "потрібних" компаній у тендерах УЗ.

Протягом 2021-2022 років УЗ уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. Унаслідок реалізації схеми "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму понад 140 млн грн.