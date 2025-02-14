Суд арештував нардепа, причетного до розкрадання 140 млн грн в "Укрзалізниці"

Суд ухвалив рішення про арешт діючого народного депутата, який є одним з організаторів схеми, що призвела до привласнення понад 140 мільйонів гривень під час закупівлі кабелів для АТ “Укрзалізниця”.

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

У повідомленні не вказано ім'я фігуранта - народного депутата, як повідомляє Інтерфакс-Україна, йдеться про Віктора Бондаря.

Про рішення суду

14 лютого 2025 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене в.о. Генерального прокурора, щодо зміни запобіжного заходу для чинного народного депутата, одного з організаторів заволодіння понад 140 млн грн під час закупівлі кабелів для АТ "Укрзалізниця".

Оскільки підозрюваний не сплатив 100 млн грн застави, визначеної судом, обвинувачення звернулося до суду з проханням змінити запобіжний захід — замість застави застосувати тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Заслухавши аргументи сторін, суд частково задовольнив клопотання і обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Відповідно до рішення суду, підозрюваного взято під варту безпосередньо в залі суду.

Хід розслідування

В рамках досудового розслідування було встановлено, що народний депутат, використовуючи свій вплив, перешкоджав діяльності підприємця з метою залучення його до реалізації незаконної схеми.

Для вчинення злочину підозрювані об'єдналися з іншою організованою групою, до якої входила посадова особа "Укрзалізниці" та інші особи, що здійснювали неформальний контроль над підприємством.

Застосувавши різні схеми завищення вартості продукції, зловмисники продали її "Укрзалізниці" за цінами, значно вищими за ринкові, завдавши підприємству збитків на суму понад 140 млн грн.