Кримінальне провадження проти міністра оборони Умєрова: в НАБУ розповіли про розслідування

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос прокоментував хід досудового розслідування стосовно можливого зловживання владою главою Міноборони Рустемом Умєровим.

Про це він заявив під час брифінгу в Києві 10 лютого, пише "Інтерфакс-Україна".

"Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини, чи є там склад злочину, чи немає, є винні чи підозрювані особи, чи немає", - підкреслив Кривонос.

За його словами, провадження було розпочато за заявою Центру протидії корупції щодо вчинення Умєровим злочину за статтею Кримінального кодексу про зловживання владою або службовим становищем.

"Я не казав би, що щодо когось розпочато це кримінальне провадження. Його розпочато за заявою щодо можливих фактів зловживань", - додав Кривонос.

Проти міністра оборони Умєрова розпочали кримінальне провадження

Національне антикорупційне бюро України підтвердило факт реєстрації провадження за заявою Центру протидії корупції щодо вчинення злочину главою Міноборони Рустемом Умєровим за статтею Кримінального кодексу про зловживання владою або службовим становищем через скандал з призначенням директора "Агенції оборонних закупівель".

Нагадаємо, «Центр протидії корупції» подав заяву до Національного антикорупційного бюро на міністра оборони Рустема Умєрова після того, як він вирішив не продовжувати контракт з очільницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Там переконані, що закон визначає перелік повноважень уповноважених органів управління, зокрема й Міноборони, і «не надає міністерству прав на узурпацію повноважень».