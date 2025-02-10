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Уголовное дело против министра обороны Умерова: в НАБУ рассказали о расследовании

Рустем Умеров
Рустем Умеров Фото: facebook/rustemumerov

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос прокомментировал ход досудебного расследования о возможном злоупотреблении властью главой Минобороны Рустемом Умеровым.

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве 10 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства, есть ли там состав преступления или нет, есть виновные или подозреваемые лица или нет", — подчеркнул Кривонос.

По его словам, производство было начато по заявлению Центра противодействия коррупции по совершению Умеровым преступления по статье Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением.

"Я бы не говорил, что в отношении кого-то начато это уголовное производство. Он начат по заявлению о возможных фактах злоупотреблений", — добавил Кривонос.

Против министра обороны Умерова возбудили уголовное производство

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило факт регистрации производства по заявлению Центра противодействия коррупции в отношении совершение преступления главой Минобороны Рустемом Умеровым  по статье Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением из-за скандала с назначением директора "Агентства оборонных закупок".

Напомним, «Центр противодействия коррупции» подал заявление в Национальное антикоррупционное бюро на министра обороны Рустема Умерова после того, как он решил не продлевать контракт с главой Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

Там убеждены, что закон определяет перечень полномочий уполномоченных органов управления, в том числе Минобороны, и «не предоставляет министерству прав на узурпацию полномочий».

Автор:
Светлана Манько