Проти міністра оборони Умєрова розпочали кримінальне провадження: у чому звинувачують

Національне антикорупційне бюро України підтвердило факт реєстрації провадження за заявою Центру протидії корупції щодо вчинення злочину главою Міноборони Рустемом Умєровим за статтею Кримінального кодексу про зловживання владою або службовим становищем через скандал з призначенням директора “Агенції оборонних закупівель”.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України", - відповіли в НАБУ на запит інформагентства.

Водночас у бюро зауважили, що не можуть повідомити про те, що стало підставою для відкриття справи, які обставини вивчаються та чи має Умєров процесуальний статус у цій справі, з огляду на ч. 1 ст. 222 Кримінального процесуального кодексу (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування).

Зауважимо, у частині 2 статті 364 Кримінального кодексу України йдеться про зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає — до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, «Центр протидії корупції» подав заяву до Національного антикорупційного бюро на міністра оборони Рустема Умєрова після того, як він вирішив не продовжувати контракт з очільницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Там переконані, що закон визначає перелік повноважень уповноважених органів управління, зокрема й Міноборони, і «не надає міністерству прав на узурпацію повноважень».

Скандал навколо АОЗ

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони України Рустем Умєров ініціював звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та директорки держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Марини Безрукової через ситуацію довкола закупівель, які "чомусь перетворилися на Amazon".

Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ , яка перед цим вирішила укласти додаткову угоду до контракту з чинною директоркою агенції терміном на один рік попри незгоду міністерства.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що, попри рішення міністра оборони Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової.

Своєю чергою громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликала РНБО і політичне керівництво держави "негайно втрутитись" у ситуацію з директором Агенції оборонних закупівель.

"Ми вважаємо, що скандал, який виник, або не має раціональних причин і пояснень, або ці причини жодного разу не були публічно прокомуніковані жодною із сторін. Взаємні обвинувачення сторін виконують яку завгодно задачу, окрім задачі вирішувати проблеми та допомагати обороні України", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.