Скандал навколо Агенції оборонних закупівель: посли G7 закликали врегулювати ситуацію якнайшвидше

Посли країн "Великої сімки" (G7) закликали якнайшвидше врегулювати конфліктну ситуацію навколо призначення керівництва Агенції оборонних закупівель.

Про це йдеться у їхній заяві у соцмережі Х.

"Посли G7 рекомендують якнайшвидше вирішити ситуацію в Агенції оборонних закупівель та зосередитися на продовженні оборонних закупівель", - йдеться у повідомленні.

Посли підкреслили, що для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів важливо дотримуватися принципів належного врядування та рекомендацій НАТО.

Скандал навколо АОЗ

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони України Рустем Умєров ініціював звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та директорки держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Марини Безрукової через ситуацію довкола закупівель, які "чомусь перетворилися на Amazon".

Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ , яка перед цим вирішила укласти додаткову угоду до контракту з чинною директоркою агенції терміном на один рік попри незгоду міністерства.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що, попри рішення міністра оборони Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової.

Своєю чергою громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликала РНБО і політичне керівництво держави "негайно втрутитись" у ситуацію з директором Агенції оборонних закупівель.

"Ми вважаємо, що скандал, який виник, або не має раціональних причин і пояснень, або ці причини жодного разу не були публічно прокомуніковані жодною із сторін. Взаємні обвинувачення сторін виконують яку завгодно задачу, окрім задачі вирішувати проблеми та допомагати обороні України", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.