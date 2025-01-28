Скандал вокруг Агентства оборонных закупок: послы G7 призвали урегулировать ситуацию как можно скорее

Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали как можно быстрее урегулировать конфликтную ситуацию вокруг назначения руководства Агентства оборонных закупок.

Об этом идет речь в их заявлении в соцсети Х.

"Послы G7 рекомендуют как можно быстрее разрешить ситуацию в Агентстве оборонных закупок и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок", — говорится в сообщении.

Послы подчеркнули, что для сохранения доверия общественности и международных партнеров важно соблюдать принципы надлежащего управления и рекомендаций НАТО.

Скандал вокруг АОЗ

Напомним, 24 января министр обороны Украины Рустем Умеров инициировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и директора госпредприятия "Агентство оборонных закупок" Марины Безруковой из-за ситуации вокруг закупок, которые "почему-то превратились в Amazon".

Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства из наблюдательного совета АОЗ, который перед этим решил заключить дополнительное соглашение к контракту с действующим директором агентства сроком на один год , несмотря на несогласие министерства .

"Директором АОЗ будет назначен Арсен Жумаделов. В этом году АОЗ и ГОТ имели одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое – только создавало медийный шум", – подчеркнул Умеров.

25 января Агентство оборонных закупок сообщило, что, несмотря на решение министра обороны Рустема Умерова, продолжит свою работу под руководством Марины Безруковой.

В свою очередь общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны призвал СНБО и политическое руководство государства "немедленно вмешаться" в ситуацию с директором Агентства оборонных закупок.

"Мы считаем, что возникший скандал или не имеет рациональных причин и объяснений, или эти причины ни разу не были публично прокоммуникированы ни одной из сторон. Взаимные обвинения сторон выполняют какую угодно задачу, кроме задачи решать проблемы и помогать обороне Украины", — говорится в заявлении.

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.