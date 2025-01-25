Жумадилов прокомментировал свое назначение директором АОЗ: какова реакция Безруковой

Глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов подтвердил, что согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры и займет место директора госпредприятия "Агентство оборонных закупок" Марины Безруковой.

Об этом он написал в Facebook.

"Это правда. Я согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время", — говорится в сообщении Жумадилова.

Он добавил, что единственная цель — построить системную работу по обеспечению войска. При этом Жумадилов остается руководителем ДОТ.

"Я обещаю приложить максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу. Дальше работа. Детали впоследствии", — написал он.

Как отреагировала Безрукова

Что касается Марины Безруковой, то, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт, она уверяет, что в соответствии с законодательством остается действующей главой ведомства.

В эфире "Суспільному" Безрукова выразила возмущение из-за решения министра обороны Рустема Умерова о непродлении ее контракта. Она считает, что это может быть шагом, направленным на подрыв реформ в сфере оборонных закупок, ранее анонсированных и обещанных обществу.

Безрукова отметила, что последний раз общалась с министром за неделю до объявления решения. На тот момент ей не предъявлялись никакие претензии, и она получила одобрение своих инициатив в сфере нормотворчества и задач, связанных с контрактированием.

По ее мнению, анонсирование нового руководителя АОЗ является формой давления на Наблюдательный совет. Она подчеркивает, что готова к конструктивному сотрудничеству и ожидает четких замечаний, если таковые имеются, чтобы решать их в рамках рабочего процесса.

Безрукова также выразила сомнения в законности возможного назначения нового руководителя агентства, считая, что это будет противоречить действующим законам и подрывать доверие международных партнеров, которые внимательно следят за реформами в оборонном секторе Украины.

Напомним, вчера Умеров инициировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и директора госпредприятия "Агентство оборонных закупок" Марины Безруковой из-за ситуации вокруг закупок, которые "почему-то превратились в Amazon".