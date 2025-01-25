Жумаділов прокоментував своє призначення директором АОЗ: яка реакція Безрукової

Очільник ДП “Державний оператор тилу” Арсен Жумаділов підтвердив, що погодився взяти на себе відповідальність за закупівлі летальної номенклатури та займе місце директорки держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Марини Безрукової.

Про це він написав у facebook.

"Це правда. Я погодився взяти на себе відповідальність за закупівлі летальної номенклатури в, м'яко кажучи, складний час", - йдеться в дописі Жумаділова.

Він додав, що єдиною метою є побудувати системну роботу з забезпечення війська. При цьому Жумаділов залишається керівником ДОТ.

"Я обіцяю докласти максимум зусиль, щоб виконати це завдання. Далі — робота. Деталі згодом", - написав він.

Як відреагувала Безрукова

Що стосується Марини Безрукової, то попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт, вона запевняє, що відповідно до законодавства залишається чинною очільницею відомства.

В ефірі "Суспільному" Безрукова висловила обурення через рішення міністра оборони Рустема Умєрова про непродовження її контракту. Вона вважає, що це може бути кроком, спрямованим на підрив реформ у сфері оборонних закупівель, які раніше були анонсовані та обіцяні суспільству.

Безрукова зазначила, що востаннє спілкувалася з міністром за тиждень до оголошення рішення. На той момент їй не висували жодних претензій, і вона отримала схвалення своїх ініціатив у сфері нормотворчості та завдань, пов’язаних із контрактуванням.

На її думку, анонсування нового керівника АОЗ є формою тиску на Наглядову раду. Вона підкреслює, що готова до конструктивної співпраці й очікує чітких зауважень, якщо такі є, аби вирішувати їх у межах робочого процесу.

Безрукова також висловила сумніви щодо законності можливого призначення нового очільника агентства, вважаючи, що це суперечитиме чинним законам і підриватиме довіру міжнародних партнерів, які уважно стежать за реформами в оборонному секторі України.

Нагадаємо, вчора Умєров ініціював звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та директорки держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Марини Безрукової через ситуацію довкола закупівель, які "чомусь перетворилися на Amazon".