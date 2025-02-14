Суд арестовал нардепа, причастного к хищению 140 млн грн в "Укрзализныце"

Суд принял решение об аресте действующего народного депутата, который является одним из организаторов схемы, приведшей к присвоению более 140 миллионов гривен при закупке кабелей для АО "Укрзализныця".

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В сообщениине указано имя фигуранта — народного депутата, как сообщает Интерфакс-Украина, речь идет о Викторе Бондаре.

О решении суда

14 февраля 2025 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное и.о. Генерального прокурора относительно изменения меры пресечения для действующего народного депутата одного из организаторов завладения более 140 млн грн при закупке кабелей для АО "Укрзализныця".

Поскольку подозреваемый не уплатил 100 млн грн залога, определенного судом, обвинение обратилось в суд с просьбой изменить меру пресечения — вместо залога применить содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Заслушав аргументы сторон, суд частично удовлетворил ходатайство и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения 100 млн грн залога.

Согласно решению суда, подозреваемый взят под стражу непосредственно в зале суда.

Ход расследования

В рамках досудебного расследования было установлено, что народный депутат, используя свое влияние, препятствовал деятельности предпринимателя в целях привлечения его к реализации незаконной схемы.

Для совершения преступления подозреваемые объединились с другой организованной группой, в которую входило должностное лицо "Укрзализныци" и другие лица, осуществлявшие неформальный контроль над предприятием.

Применив различные схемы завышения стоимости продукции, злоумышленники продали ее "Укрзализныци" по ценам, значительно выше рыночных, нанеся предприятию ущерб на сумму более 140 млн грн.