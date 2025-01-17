Нардепу объявили подозрение в завладении 140 млн грн при закупке кабелей для "Укрзализныци"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявили подозрение одному из организаторов завладения свыше 140 млн гривен при закупке кабелей для АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба САП.

17 января 2025 года, по поручению руководителя САП, прокурор вместе с детективами НАБУ сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины, которого следствие считает одним из организаторов завладения средствами "Укрзализныци" при закупке кабельно-проводниковой продукции.

Ход расследования

В рамках досудебного расследования было установлено, что народный депутат, используя свое влияние, препятствовал деятельности предпринимателя в целях привлечения его к реализации незаконной схемы.

Впоследствии, заручившись поддержкой, нардеп совместно с предпринимателем создал преступную схему для завладения средствами "Укрзализныци" из-за поставок продукции по завышенным ценам.

Для совершения преступления подозреваемые объединились с другой организованной группой, в которую входило должностное лицо "Укрзализныци" и другие лица, осуществлявшие неформальный контроль над предприятием.

Они помогали предпринимателю выигрывать тендеры "Укрзализныци" при уплате части средств участникам группы.

Реализация преступного плана привела к тому, что в 2021–2022 годах в закупках УЗ на поставку кабельно-проводниковой продукции победили два предприятия, принадлежавших нардепу и предпринимателю.

Применив различные схемы завышения стоимости продукции, злоумышленники продали ее "Укрзализныци" по ценам, значительно выше рыночных, нанеся предприятию ущерб на сумму более 140 млн грн.

Подозреваемый нардеп также получал теневые дивиденды от преступной деятельности.

По указанным фактам о подозрении сообщено 8 лицам. Досудебное расследование продолжается.

В сообщении САП не указано имя фигуранта — народного депутата, как сообщает Интерфакс-Украина, речь идет о Викторе Бондаре.

Delo.ua ранее писало о том, что эксналоговцам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от предпринимателя. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей.