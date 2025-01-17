Нардепу оголосили підозру в заволодінні 140 млн грн при закупівлі кабелів для "Укрзалізниці"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосили підозру одному з організаторів заволодіння понад 140 мільйонами гривень під час закупівлі кабелів для АТ "Укрзалізниця".

Про це інформує пресслужба САП.

17 січня 2025 року, за дорученням керівника САП, прокурор разом із детективами НАБУ повідомив про підозру чинному народному депутату України, якого слідство вважає одним із організаторів заволодіння коштами "Укрзалізниці" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Хід розслідування

В рамках досудового розслідування було встановлено, що народний депутат, використовуючи свій вплив, перешкоджав діяльності підприємця з метою залучення його до реалізації незаконної схеми.

Згодом, заручившись підтримкою, нардеп спільно з підприємцем створив злочинну схему для заволодіння коштами "Укрзалізниці" через постачання продукції за завищеними цінами.

Для вчинення злочину підозрювані об'єдналися з іншою організованою групою, до якої входила посадова особа "Укрзалізниці" та інші особи, що здійснювали неформальний контроль над підприємством.

Вони допомагали підприємцю вигравати тендери "Укрзалізниці" за умови сплати частини коштів учасникам групи.

Реалізація злочинного плану призвела до того, що у 2021–2022 роках у закупівлях УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції перемогу здобули два підприємства, які належали нардепу та підприємцю.

Застосувавши різні схеми завищення вартості продукції, зловмисники продали її "Укрзалізниці" за цінами, значно вищими за ринкові, завдавши підприємству збитків на суму понад 140 млн грн.

Підозрюваний нардеп також отримував тіньові "дивіденди" від злочинної діяльності.

Наразі за вказаними фактами про підозру повідомлено 8 особам. Досудове розслідування триває.

У повідомленні САП не вказано ім'я фігуранта - народного депутата, як повідомляє Інтерфакс-Україна, йдеться про Віктора Бондаря.

Delo.ua раніше писало про те, що експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за хабар від підприємця. Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінностей.